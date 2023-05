Une femme de Mazon retrouvée en sécurité après avoir été portée disparue – Shaw Local

Environ six heures après avoir appelé mardi à plus de volontaires pour aider à la recherche, le bureau du shérif du comté de Grundy a signalé qu’une femme de 45 ans avait été retrouvée en sécurité et de bonne humeur.

Barbara Neill a été retrouvée en sécurité vers 19h35 mardi, a déclaré le shérif Ken Briley.

Plusieurs services de police et d’incendie ont fouillé une zone près des routes Old South Mazon et Grinter lundi après qu’elle a été portée disparue par sa famille.