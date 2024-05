Une femme de l’Utah décrit sa « terreur » en voyant son beau-fils arrêté et battu après la tentative de coup d’État en RDC

La famille d’un ressortissant américain détenu en République démocratique du Congo après une tentative de coup d’État manquée dimanche s’est déclarée surprise d’apprendre son arrestation en lien avec l’attaque près du palais présidentiel de Kinshasa.

Miranda Thompson a déclaré à ABC News que son beau-fils Tyler Thompson, qui a grandi à West Jordan, dans l’Utah, s’est rendu en Afrique du Sud le mois dernier pour ce qui, selon lui, serait des vacances avec la famille de son ami proche Marcel Malanga.

Thompson a déclaré que lorsqu’elle a vu les images de son beau-fils arrêté et battu par des soldats congolais, elle a ressenti un « choc complet et total ».

« Cela ne semble pas réel », a-t-elle déclaré.

Thompson a décrit son beau-fils comme un jeune homme heureux et aimant qui a grandi en jouant au football et rêvait un jour de construire et de renverser des maisons. Avant ce voyage, le jeune homme de 21 ans n’avait jamais voyagé seul en avion, a-t-elle précisé.

Tyler Thompson est vu sur une photo d’archives non datée. Famille de Tyler Thompson

« C’est un enfant. Et il vit dans un endroit où il ne connaît personne et ne connaît pas la langue. Et il doit être terrifié », a-t-elle déclaré.

Tyler Thompson a été nommé mardi par un porte-parole de l’armée de la RDC, qui l’a nommé par erreur Taylor Thomson. Il a été arrêté aux côtés de Marcel Malanga et d’un autre ressortissant américain, Benjamin Reuben Zalman-Polun, selon des responsables congolais. Le père de Marcel, Christian Malanga, qui aurait dirigé la tentative de coup d’État du week-end dernier, aurait été tué lors d’un échange de coups de feu avec les autorités congolaises.

Un autre ressortissant américain a été accusé à tort d’être impliqué dans la tentative de coup d’État. Cole Patrick Ducey, un ingénieur vivant à Eswatini, a déclaré lundi à ABC News qu’il n’était pas impliqué, malgré les informations en ligne et dans les médias. Des responsables du gouvernement de la RDC ont également confirmé à ABC News que Ducey n’était pas impliqué dans la tentative de coup d’État du week-end.

Miranda Thompson a déclaré qu’après que Tyler s’est envolé pour Johannesburg à la mi-avril, il s’est rendu avec Marcel et son père, Christian Malanga, à Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland.

Les forces de sécurité congolaises sécurisent les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 19 mai 2024, après que l’armée congolaise a déclaré avoir « déjoué un coup d’État » et arrêté les auteurs, dont plusieurs étrangers, à la suite d’une fusillade entre des hommes armés en uniforme militaire et des gardes. d’un proche allié du président congolais qui a fait trois morts dans la capitale, Kinshasa. Samy Ntumba Shambuyi/AP

« D’après ce que nous avions compris, le voyage avait pour but de rendre visite à la famille, et c’est tout ce que nous savions », a-t-elle déclaré.

Là, a déclaré Thompson, Tyler a rapporté à sa famille que ses vacances avec la famille Malanga avaient été interrompues par une crise de paludisme, mais que Christian Malanga avait proposé de financer une prolongation du voyage pour rattraper le temps perdu.

Mais Miranda Thompson a déclaré que la famille de Tyler n’était au courant d’aucun projet de voyage en RDC et que les événements du 19 mai semblaient totalement incompatibles avec le jeune homme dont elle est coparentale depuis une décennie aux côtés de son mari et de la mère et du beau-père de Tyler.

« C’est un enfant formidable. Il est aimant et gentil. C’est le meilleur grand frère qui ait jamais existé », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un message pour Tyler, Miranda Thompson a répondu : « Nous vous aimons. Nous sommes là pour vous aider de toutes les manières possibles. Nous voulons juste que vous rentriez à la maison. »