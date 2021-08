Une femme de Lucknow qui a giflé un chauffeur de taxi se dispute avec ses voisins à propos de la «peinture noire»

La femme de Lucknow qui a été vue en train de gifler un chauffeur de taxi dans une vidéo devenue virale récemment a suscité de nombreuses spéculations quant à savoir si ses actions étaient justifiées. La même femme a maintenant été prise dans une vidéo différente, qui à nouveau devient virale. La femme a eu un FIR déposé contre elle après avoir attiré la colère des médias sociaux pour avoir battu un chauffeur de taxi et s’être mal conduit avec un passant. La vidéo de l’incident était devenue virale, avec la tendance #ArrestLucknowGirl sur Twitter. Maintenant, une vidéo de la même femme a fait surface en ligne, dans laquelle on peut la voir se disputer avec ses voisins à propos d’une partie de leur maison peinte en noir qui, selon elle, pourrait attirer des « drones internationaux » et mettre les habitants du quartier en danger. Dans la nouvelle vidéo virale, on peut voir la femme demander à la police de demander aux voisins « devant tout le monde » de repeindre la pièce avec de la peinture « anti-noir ». Elle parle en hindi, en disant « Kyun, kyunki yaha pe drones internationaux ghoomte hain aur inki vajah se puri colonie walo ki life khatre me hai (Pourquoi, parce que les drones internationaux continuent de voler dans la région. Cela peut mettre la vie des habitants de la colonie).

Alors que la vidéo devient virale maintenant, elle est peut-être plus ancienne que l’incident du chauffeur de taxi. News18 n’a pas pu vérifier de manière indépendante la date ou l’heure de la vidéo, ni son authenticité.

Voici la vidéo de l’incident prétendument ancien avec les voisins :

On peut voir le policier tenter de désamorcer la situation, en lui demandant de rentrer chez elle et en lui assurant qu’il ferait comprendre aux voisins et le noterait par écrit. C’est là que la situation s’est effondrée, la femme affirmant qu’on lui avait dit « Barack Hussein Obama est [her] père ». « Peut-il parler comme ça? Il m’a maltraité. Et il a dit ki agar tum yaha se nahi gayi toh danda utha ke layien tumhe maarne ke liye, padosiyon ko bhi bula rahe le journal de ki tum bhi leke aao danda maarne ke liye » (… si vous ne partez pas, vous serez battu avec un bâton, et il a appelé les voisins pour qu’ils fassent de même) a-t-elle poursuivi dans la vidéo.

Alors que les policiers n’arrêtaient pas de lui dire de rentrer chez elle, on l’entend dire qu’elle s’inquiétait pour la jeunesse indienne. « Cet homme dit qu’il est au-dessus du Premier ministre indien. Peut-il dire comme ça ? Peut-il abuser du Premier ministre comme ça ? Ensuite, donnez-lui une leçon », peut-on voir la femme dire aux policiers.

Lors de l’incident précédent du passage à niveau de Lucknow, un FIR a été enregistré contre la même femme pour avoir prétendument volé 6 000 roupies au chauffeur de taxi et cassé son téléphone portable. La victime Saadat Ali Siddiqui avait déposé un FIR. La vidéo de la femme battant le jeune homme était devenue virale. Les images de vidéosurveillance du même cas avaient également fait surface – ce qui aurait indiqué que le conducteur était à l’abri.

