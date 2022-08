Une femme de Louisiane refusée à l’avortement veut que l’interdiction “vague” soit clarifiée

BATON ROUGE, La. (AP) – Une femme enceinte de Louisiane qui s’est vu refuser un avortement – ​​même si son fœtus souffre d’une maladie rare et mortelle – a exigé vendredi que le gouverneur John Bel Edwards et la législature convoquent une session spéciale pour clarifier l’État. restrictions sur la procédure.

Nancy Davis, qui est enceinte de 15 semaines, a déclaré qu’elle quitterait l’État la semaine prochaine pour un avortement “médicalement nécessaire”. Une loi de l’État actuellement en vigueur interdit tous les avortements, sauf s’il existe un risque substantiel de décès ou de déficience pour la femme si elle poursuit sa grossesse et dans le cas de grossesses « médicalement futiles ». Davis, 36 ans, et les défenseurs du droit à l’avortement depuis des mois ont critiqué la législation comme étant vague et déroutante.

Leurs préoccupations trouvent un écho dans de nombreux autres États qui, comme la Louisiane, ont adopté des lois dites de déclenchement lorsque la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, la décision historique de 1973 garantissant un droit constitutionnel à l’avortement. Environ une douzaine d’États interdisent actuellement l’avortement à tous les stades de la grossesse, certains autorisant des exceptions étroites comme en cas de viol, d’inceste ou lorsque la vie de la femme enceinte est en danger.

“Mme. Davis a été parmi les premières femmes à être prises dans le collimateur de la confusion en raison de la précipitation de la Louisiane à restreindre l’avortement, mais elle ne sera pas la dernière », a déclaré Ben Crump, un avocat de Davis, lors d’une conférence de presse tenue sur les marches du Capitole de l’État. Vendredi.

Dix semaines après le début de la grossesse de Davis, les médecins du Woman’s Hospital de Baton Rouge ont diagnostiqué chez le fœtus qu’elle porte une acranie, une maladie rare et mortelle dans laquelle le crâne du bébé ne se forme pas dans l’utérus. Davis a appris que si elle menait la grossesse à terme et accouchait, le bébé survivrait probablement très peu de temps – de quelques minutes à une semaine. Les médecins ont conseillé à Davis de se faire avorter, mais ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas effectuer la procédure.

“En gros, ils ont dit que je devais porter mon bébé pour enterrer mon bébé”, a déclaré Davis. “Ils semblaient confus au sujet de la loi et effrayés par ce qui allait leur arriver.”

Si un médecin pratique un avortement illégal en Louisiane, il risque jusqu’à 15 ans de prison.

Dans une déclaration la semaine dernière aux organes de presse, la porte-parole Caroline Isemann a déclaré que l’hôpital pour femmes n’était pas en mesure de commenter un patient spécifique, mais a réitéré que la mission de l’hôpital était de fournir les “meilleurs soins possibles aux femmes” tout en respectant les lois et politiques de l’État. .

Depuis lors, l’auteur de la loi, la sénatrice Katrina Jackson, et d’autres législateurs ont déclaré que Davis avait droit à un avortement et que l’hôpital avait « grossièrement mal interprété » la loi. Pourtant, dans une déclaration écrite signée mardi par Jackson et 35 autres personnes, dont neuf autres femmes, ils ont indiqué que beaucoup d’entre eux partagent une foi religieuse qui « nous obligerait à mener cet enfant à terme ».

Davis et ses avocats ont déclaré qu’ils ne blâmaient pas les médecins, mais l’imprécision de la loi.

“La loi est claire comme de la boue”, a déclaré Crump. « La situation de chaque femme est différente et sujette à interprétation, alors bien sûr, les professionnels de la santé ne veulent pas risquer la prison ou devoir payer des centaines de milliers de dollars d’amendes pour avoir fait le mauvais appel. Qui croirait quelqu’un sur parole alors que sa liberté est en danger ?

Une action en justice intentée par une clinique d’avortement à Shreveport et d’autres est en cours depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La législation a tour à tour été bloquée puis appliquée au fur et à mesure que la poursuite progresse devant les tribunaux. La décision la plus récente a permis l’application de la loi. Les plaignants qui contestent l’interdiction ne nient pas que l’État peut désormais interdire les avortements ; ils soutiennent que les dispositions de la loi sont contradictoires et anticonstitutionnellement vagues.

Bien que Davis n’ait pas déposé de plainte ou de poursuite, elle souhaite que les législateurs de la Louisiane tiennent une session spéciale pour clarifier la loi. Leur prochaine session ordinaire est prévue pour avril 2023.

“Imaginez combien de femmes pourraient être touchées avant que (les législateurs) ne reviennent en session”, a déclaré Crump. “Combien d’autres Nancy Davis devront endurer l’angoisse mentale et la cruauté mentale avant que les législateurs n’éclaircissent ces lois vagues et ambiguës.”

Sara Cline, l’Associated Press