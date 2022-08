Une femme de Londres commence à farcir des hamburgers McDonald’s dans sa robe tout en se disputant avec le personnel

Un restaurant appartenant à la chaîne McDonald’s à Lewisham, dans le sud-est de Londres, a récemment été témoin d’un incident bizarre où une femme, tout en se disputant avec le personnel du restaurant, a commencé à bourrer sa robe de hamburgers.

Le visuel, capturé sur une vidéo au milieu d’un chahut bruyant, montre une femme, vêtue d’une robe blanche, se disputant avec le personnel de McDonald’s. La cliente semble mécontente de quelque chose, à cause de quoi elle commence à se quereller avec le personnel du restaurant.

Suite à cela, la dispute atteint un point où la femme fait irruption dans la cuisine et commence à fourrer des hamburgers dans sa robe. D’autres clients sont déconcertés de voir les événements qui se déroulaient dans la cuisine.

Pendant ce temps, le personnel lui demande de quitter le magasin mais la femme semble ne pas bouger. Après quelques échanges de grossièretés, la femme remonte à nouveau dans la cuisine et remet quelques burgers de plus dans sa robe. Jetez un oeil à la vidéo ici:

C’est alors qu’une femme manager apparaît et s’immisce dans la bagarre entre la femme et l’employé du fast-food. La femme accepte alors de s’arrêter et de parler au gérant arrivé sur les lieux. Le directeur l’a emmenée dehors pour une discussion plus approfondie. La femme sort du restaurant, les hamburgers toujours dans son soutien-gorge.

Abordant l’incident, dont la vidéo devient désormais virale sur internet, un porte-parole de la chaîne de restauration rapide a déclaré : « Ce comportement est totalement inacceptable et n’a pas sa place dans nos restaurants. Nous tenons à remercier notre équipe de restaurant pour avoir géré l’incident de manière calme et professionnelle », a rapporté Mirror.

Alors qu’à Lewisham, il n’y avait qu’une seule personne, à Nottingham, un restaurant McDonald’s a été pris d’assaut par non pas dix, pas vingt, mais cinquante personnes qui ont volé de la nourriture et des boissons au fast-food. Le traitant comme un cambriolage commercial, la police n’a signalé aucune arrestation dans cette affaire.

