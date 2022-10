Une femme de l’Okanagan célèbre son 105e anniversaire – Kelowna Capital News

Kory Shillam a franchi une étape que peu d’autres peuvent revendiquer.

Shillam a célébré son 105e anniversaire à Vernon’s Creekside Landing le jeudi 20 octobre, entourée de cinq de ses six filles, d’autres membres de la famille et d’amis.

Lorsqu’on lui a demandé de partager son secret pour une longue vie, Shillam dit “la modération en tout”.

Shillam est née à Winnipeg en 1917. De là, elle a fait son chemin vers l’ouest, d’abord à Calgary et finalement à Vancouver, où son père était rédacteur en chef du Vancouver Sun.

Elle a épousé Robert Shillam, qui dirigeait l’entreprise familiale, Shillam Garage, à Vernon. Ils étaient ensemble depuis 64 ans jusqu’à la mort de Bob à 90 ans en 2012.

« Notre père, comme beaucoup de gens de Vernon, est allé à Vancouver pour faire fortune. Il avait une station-service dans le même quartier (que Shillam). Alors ma mère avait l’habitude d’aller acheter de l’essence à papa, et ils se sont donc réunis », a déclaré Dian Hewrysh, la fille de Shillam.

Hewrysh a déclaré que grandir avec sa mère était “le meilleur absolu”, car Shillam a toujours été “tout au sujet de l’amour” et a tout donné à ses enfants.

“Il n’y avait pas de voix élevées dans notre famille”, a déclaré Lorill Crabbe, une autre des filles de Shillam.

Les filles de Shillam qualifient leur éducation douce d’« héritage d’amour », qu’elles ont transmis à leurs propres enfants et petits-enfants.

Chérie par nature, Shillam embrasse la main de tous ceux qu’elle rencontre, et elle a ainsi salué plusieurs personnes lors de la fête d’anniversaire, qui comportait de la musique live et un grand gâteau d’anniversaire. Shillam a applaudi avec enthousiasme à la fin de chaque chanson.

Shillam n’est pas seulement adorable ; Hewrysh dit qu’elle était aussi “une maman cool”, qui aimait Elvis et le rock and roll.

«Elle avait un long fume-cigarette, un noir, et elle faisait le tour de la maison en chantant du jazz dans un joli pantacourt et de petites fleurs de ballet. Elle était une interprète », a déclaré Hewrysh.

La musique remplirait leur maison car Shillam était un chanteur passionné de blues, de jazz et d’autres genres. Sa voix honorerait les participants des nombreuses fêtes qu’elle organisait.

« Elle se levait souvent et chantait. Il y avait un homme qui jouait du piano et quelqu’un d’autre jouait de la basse, puis ils appelaient tous Kory à venir chanter au piano, ce qu’elle adorerait faire, et elle divertissait tout le monde. fête », a déclaré Hewrysh.

Elle était aussi une excellente cuisinière. Au début des années 60, elle a commencé à faire de la cuisine gastronomique « avant même qu’elle ne soit inventée », dit Hewrysh.

“Je pense juste à tous les dîners, les repas sans fin qu’elle préparait, et elle était une cuisinière inventive”, a déclaré Hewrysh.

“Elle était à la pointe de tout”, a déclaré Crabbe.

Shillam est également un auteur auto-publié. Elle a passé 20 ans à rechercher les généalogies des deux côtés de sa famille et a également écrit un roman basé fortement sur sa vie, les personnages issus des personnes proches d’elle.

Shillam n’a jamais été du genre timide ; bien au contraire, disent ses filles.

“Elle est très gentille mais extravertie”, a déclaré Crabbe.

Grâce à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, l’héritage d’amour de Shillam se perpétuera pendant des générations.

“Elle a donné cet exemple”, dit Crabbe.

