Une femme de l’Ohio décède au Grand Canyon d’une apparente maladie de chaleur

GRAND CANYON, Arizona – Une femme de 53 ans est décédée au cours du week-end au Grand Canyon de ce que les autorités pensent être une maladie liée à la chaleur.

Le centre de communications régional du Grand Canyon a reçu dimanche vers 13 h 15 un rapport indiquant qu’un routard souffrait d’une maladie causée par la chaleur sur le sentier Tonto près de Monument Creek, a déclaré le parc national du Grand Canyon dans un communiqué de presse.

Michelle Meder de Hudson, Ohio, est devenue « désorientée et plus tard inconsciente » lors d’une randonnée sur le sentier de l’Ermite samedi lors d’un voyage de randonnée de plusieurs jours dans la région, a indiqué le parc.

Les gardes forestiers ont trouvé Meder mort dimanche. La température élevée à Phantom Ranch, où se trouve Bright Angel Trail, était de 115 degrés samedi, a indiqué le parc.

Soyez prêt pour la chaleur, disent les responsables du parc

Les responsables du parc « exhortent fortement » les visiteurs à se préparer à une chaleur excessive lors des randonnées estivales dans le canyon, le communiqué de presse indiquant que les températures sur les parties exposées du sentier peuvent atteindre plus de 120 degrés à l’ombre. Les gardes forestiers ont également déconseillé de faire de la randonnée dans le canyon intérieur entre 10 heures et 16 heures, ce qui, selon le parc, est le moment le plus courant pour les randonneurs ayant besoin d’une aide médicale d’urgence.

Il a ajouté que les efforts de sauvetage peuvent être retardés pendant l’été en raison du personnel limité, du nombre plus élevé d’appels, des exigences de sécurité des employés et des capacités de vol en hélicoptère limitées en cas de chaleur extrême.

Le National Park Service a déclaré que les sentiers du canyon ne fermaient pas en raison des températures élevées et a encouragé les randonneurs à consulter son site Web pour obtenir des conseils sur la randonnée en toute sécurité dans le canyon en été.

La semaine dernière, James Crocker, 63 ans, de Lakewood, Colorado, s’est noyé alors qu’il faisait du bateau sur le fleuve Colorado dans le parc national du Grand Canyon. La mort de Crocker fait l’objet d’une enquête par le National Park Service et le médecin légiste du comté de Coconino.

