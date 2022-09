Une femme de l’Ohio a fait un “appel embarrassant” au 911, voici ce qui s’est passé ensuite

Une femme de l’Ohio a dû passer un “appel téléphonique embarrassant” au 911 vers 3 heures du matin après s’être retrouvée coincée dans un équipement d’exercice. Christine Faulds s’entraînait au Powerhouse Gym ouvert 24h / 24 à Berea où l’incident s’est produit. Faulds se filmait alors qu’elle s’entraînait sur une table d’inversion, un équipement avec lequel on peut suspendre son corps à l’envers pour aider à étirer la colonne vertébrale et soulager les maux de dos. Quelques instants après le début de l’exercice, l’exercice de Faulds est allé au sud et elle s’est retrouvée coincée dans l’équipement.

Les chevilles de Faulds se sont retrouvées bloquées dans la table d’inversion, ce qui l’a empêchée de bouger de sa position. Comme son téléphone était réglé à distance pour enregistrer l’exercice, elle a utilisé sa montre intelligente pour appeler le 911. Un clip de l’incident est maintenant devenu viral sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, Faulds peut être entendu appeler un gars nommé Jason, qui n’a pas pu entendre l’appel à l’aide à cause de la musique forte. Bien qu’elle ait essayé de se relever, mais en vain. Après avoir lutté pendant cinq à six minutes, Faulds a composé le 911 depuis sa montre connectée. On l’entend dire : « Salut, je n’ai pas pu trouver le numéro non urgent. Il n’y a qu’une seule autre personne à la salle de gym et je suis resté coincé là-dedans, tu sais ce truc de panneau arrière qui se retourne ?”

Regarder la vidéo:

🚨 ¡Pobre mujer ! ¡Quedó atrapada colgando boca abajo en un aparato en el gimnasio ya las tres de la madrugada ! ¡Tuvo que llamar al 911 para que la rescataran! 🚨 “Esto es tan vergonzoso…el rescate más fácil de la historia” —exclamó a la policía 🚨

.

📸 Christine Faulds pic.twitter.com/Ez9y3Ufxdo — ♨️ La Mesa Caliente ♨️ (@lamesacaliente) 1er septembre 2022

Faulds a en outre raconté comment elle n’est pas en mesure d’attirer l’attention de quiconque au gymnase en disant: «Je ne sais pas, je ne peux tout simplement pas attirer l’attention de quiconque au gymnase. Je suis juste coincé à l’envers et je n’arrive pas à me remettre à l’endroit.

Le natif de l’Ohio a dû voir le monde sous un angle différent pendant 12 minutes, a rapporté le New York Post. Répondant à sa demande, la police est arrivée et a aidé la sportive à se libérer de l’équipement. Heureusement, la femme n’a été blessée d’aucune façon.

