Une femme de Lockport ne se présente pas devant le tribunal après avoir été accusée d’avoir laissé des enfants sans surveillance dans un véhicule alors qu’elle était au bar – Shaw Local

Deux mandats ont été délivrés pour l’arrestation d’une femme de Lockport accusée à deux reprises d’avoir laissé ses enfants sans surveillance dans un véhicule alors qu’elle se trouvait dans un bar parce qu’elle n’a pas comparu devant le tribunal, selon les archives.

Kimberly Wells, 37 ans, de Lockport, n’a pas comparu les 15 et 16 août au palais de justice du comté de Will après que les procureurs l’ont accusée dans deux affaires distinctes de mise en danger de la vie et de la santé de ses enfants, selon les archives judiciaires.

En conséquence, deux mandats ont été émis pour l’arrestation de Wells.

Un mandat portait une obligation de 3 000 $ tandis qu’un autre avait une obligation de 5 000 $. Wells devra déposer 10% des cautions pour ces mandats afin d’être libéré de sa garde à vue.

Wells a été arrêtée pour la première fois le 28 juin après que des agents ont répondu à un rapport selon lequel Wells aurait laissé ses deux fils – âgés de 2 et 3 ans – sans surveillance dans un véhicule alors qu’elle se trouvait à l’intérieur du bar Crow’s Nest, 1400 N. Center St., Joliet, selon la police de Joliet. sergent. Dwayne anglais.

L’intérieur du véhicule semblait être dans un état sordide et les enfants n’étaient pas entièrement habillés, a déclaré English. Après l’arrestation de Wells, le Département des services à l’enfance et à la famille de l’Illinois a été informé de l’incident, a-t-il déclaré.

Le 18 juillet, les procureurs du comté de Will ont inculpé Wells de deux chefs d’accusation de mise en danger de la vie et de la santé de ses enfants.

Wells était présent au tribunal le même jour et a plaidé non coupable des accusations, selon les archives judiciaires.

Trois jours avant la comparution de Wells devant le tribunal le 18 juillet, elle avait été arrêtée une deuxième fois après avoir été accusée d’avoir laissé ses deux enfants sans surveillance dans un véhicule sur le parking du bar Los Gaveños, 1101 N. Hickory St., Joliet, selon en anglais.

Les agents sont arrivés sur les lieux et ont trouvé deux garçons assis dans des sièges pour enfants sur la banquette arrière du véhicule, dont les agents ont observé qu’ils étaient dans un état déplorable, a déclaré English. Le véhicule était sans surveillance et les fenêtres étaient fermées, a-t-il dit.

Wells a quitté le bar Los Gaveños et a dit aux officiers qu’elle était la mère des enfants, a déclaré English. Les officiers ont déterminé que Wells avait bu à l’intérieur du bar entre une demi-heure et une heure, a-t-il déclaré.

Le DCFS a de nouveau été informé de l’incident, a déclaré English.

Le 16 août, les procureurs ont inculpé Wells de deux autres chefs d’accusation de mise en danger de la vie et de la santé de son enfant. Elle n’a pas comparu devant le tribunal le même jour, selon les archives judiciaires.