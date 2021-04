DES MOINES, Iowa – Une femme accusée d’avoir heurté intentionnellement deux enfants avec son véhicule en décembre 2019 – en raison de la couleur de leur peau – a plaidé coupable mercredi devant un tribunal fédéral à deux accusations de crime haineux.

Nicole Poole Franklin, 43 ans, de Des Moines, Iowa, a été inculpée après une série d’incidents le 9 décembre 2019, au cours desquels la police a déclaré qu’elle avait frappé un garçon de 12 ans, qui est noir, et un garçon de 14 ans. vieille fille, qui est Latina, avec sa voiture et a crié des insultes raciales et ethniques à un employé de la station-service.

Poole a fait sa première comparution devant le tribunal de district américain du district sud de l’Iowa mercredi après-midi. Elle a été accusée de deux chefs d’accusation de violation de la loi américaine sur les crimes haineux pour avoir tenté de tuer les deux enfants en raison de leur race. Poole a déclaré qu’elle était schizophrène à l’âge adulte et qu’elle souffrait d’un trouble de stress post-traumatique.

Les accusations sont passibles d’une peine maximale de prison à vie. Les procureurs ont recommandé qu’elle soit condamnée à 27 ans de prison et que les accusations soient purgées en même temps que les accusations de l’État dont elle est également confrontée.

Poole a plaidé coupable lundi devant un tribunal d’État à deux chefs de tentative de meurtre. Ces deux chefs d’accusation sont passibles de peines de prison allant jusqu’à 25 ans.

Il n’était pas clair si un crime de haine d’État et cinq autres accusations devant un tribunal d’État seront abandonnés dans le cadre de l’accord de plaidoyer. Le défenseur public de l’État de Poole, Matthew Sheeley, a refusé de commenter. Le procureur du comté de Polk, John Sarcone, n’a pas renvoyé les demandes de clarification sur l’accord de plaidoyer de l’État.

Elle doit comparaître devant un tribunal d’État jeudi.

Poole a déclaré qu’elle pensait qu’une jeune fille de 12 ans était un terroriste islamique

À 15 h 54 le 9 décembre 2019, la police a déclaré que Poole avait intentionnellement écrasé le garçon alors qu’il marchait sur un trottoir dans un complexe d’appartements à Des Moines. Il a subi des blessures mineures à la jambe, selon une plainte pénale déposée devant un tribunal d’État.

Mercredi devant le tribunal fédéral, Poole a déclaré qu’elle pensait que le garçon était d’origine moyen-orientale et appartenait au groupe terroriste État islamique. Une vidéo de surveillance a montré le véhicule de Poole roulant sur un trottoir pour le frapper, selon la plainte de l’État.

Aux alentours de 16 h 20 cet après-midi, Poole a frappé la fille alors qu’elle marchait sur un trottoir, selon les plaintes de la police. La jeune fille de 14 ans a été hospitalisée pendant deux jours, selon l’Associated Press.

La police a déclaré que Poole leur avait dit qu’elle avait ciblé la fille parce qu’elle était «mexicaine». Poole a déclaré à la police qu’elle fumait de la meth des heures avant les incidents, selon une plainte pénale. Elle a répété mercredi qu’elle avait frappé l’enfant parce qu’elle pensait qu’elle était «mexicaine».

COVID-19 met en lumière les disparités:Le CDC déclare que le racisme est une « grave menace pour la santé publique »

« Chose horrible et les gens étaient concernés – en particulier les personnes de couleur »

Ibrahim Hooper, directeur des communications du Council on Islamic Relations à Washington DC, a déclaré que le groupe était heureux d’apprendre que Poole avait plaidé coupable aux accusations portées contre l’État.

« Nous nous félicitons de ce plaidoyer de culpabilité comme le point culminant d’un effort des forces de l’ordre pour tenir l’auteur responsable », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nous espérons que le tribunal imposera une peine qui reflète la gravité du crime, ainsi que les souhaits des victimes. »

Joe Gonzalez, directeur exécutif de Latino Resources Inc. et ancien policier de Des Moines, a déclaré que l’incident avait traumatisé la jeune fille, mais sa famille était reconnaissante qu’aucun des deux enfants n’ait été tué.

« Chaque fois que des choses arrivent à une minorité, les gens sont préoccupés par ce qui s’est passé », a déclaré Gonzalez. « C’était une chose horrible et les gens étaient inquiets – en particulier les gens de couleur. »

Betty Andrews, présidente de la NAACP Iowa-Nebraska, a déclaré que l’organisation était toujours en train d’apprendre le plaidoyer de Poole mardi.

« L’Amérique et l’Iowa ont un long chemin à parcourir pour atteindre un espace où chaque être humain est valorisé de la même manière », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Nous restons préoccupés par le traumatisme culturel que ses victimes ont subi et par la manière dont cela peut être résolu à une époque où les personnes de couleur continuent d’être ciblées pour leur peau. »

Lors d’un vote bipartisan, le Sénat avance le projet de loisur les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique

Six crimes haineux commis dans l’Iowa en 2019, selon le FBI

Le FBI a enregistré six crimes haineux dans l’Iowa en 2019 en raison de la race, de l’origine ethnique ou de l’ascendance d’une personne. Aucun n’a eu lieu dans la région métropolitaine de Des Moines.

Mais, a déclaré Henry, les crimes haineux sont généralement sous-déclarés.

« Ce que nous avons entendu de la part du ministère de la Justice au cours des années précédentes est: » Cela n’atteint tout simplement pas le niveau d’un crime de haine « , a-t-il déclaré.

La famille de l’adolescente était au tribunal mercredi et le bilan que l’incident lui a fait était évident. Alors que la juge Celeste Bremer lisait à haute voix les accusations à Poole, la victime a essuyé des larmes de ses yeux.

Les actions de Poole ont profondément affecté les Iowa Latinos, a déclaré Henry. Son plaidoyer avec l’État est devenu public au moment où le pays attendait un verdict dans le procès pour meurtre de Derek Chauvin. L’ancien policier de Minneapolis a été accusé du meurtre de George Floyd l’année dernière. Il a été reconnu coupable mardi.

« Je pense que c’est très important », a déclaré Henry. « Je pense que c’est une période très importante, et tout est sous le microscope. »

Suivez Philip Joens sur Twitter @Philip_Joens.