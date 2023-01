Une femme de l’Iowa considérée comme la personne la plus âgée des États-Unis décède à 115 ans

Cette image réalisée à partir d’une vidéo, fournie par KCCI 8 News à Des Moines, Iowa, montre Bessie Laurena Hendricks célébrant son 115e anniversaire en novembre 2022. Hendricks, une femme de l’Iowa qui était considérée comme la personne vivante la plus âgée aux États-Unis, est décédée mardi, 3 janvier 2023, à l’âge de 115 ans. (KCCI 8 News via AP)

Une femme de l’Iowa, considérée comme la personne la plus âgée des États-Unis, est décédée à l’âge de 115 ans.

Bessie Laurena Hendricks, de Lake City, est décédée mardi au Shady Oaks Care Center, selon Lampe & Powers Funeral Home à Lake City. Hendricks a célébré son 115e anniversaire à la maison le 7 novembre et a été répertoriée l’année dernière par le groupe de recherche en gérontologie basé à Los Angeles comme la personne la plus âgée du pays jusqu’à sa mort.

Né en 1907 dans le comté de Calhoun, dans le centre-ouest de l’Iowa, Hendricks était vivant pour être témoin des nouvelles du naufrage du Titanic, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, de la Grande Dépression et de la grippe espagnole et des pandémies de COVID-19. Elle était enseignante dans une école à classe unique et mère de cinq enfants, selon le Des Moines Register. Elle laisse dans le deuil trois de ses enfants.

Un service funéraire pour Hendricks aura lieu au salon funéraire Lampe & Powers samedi.

Le groupe de recherche en gérontologie rapporte que la mort de Hendrick laisse Edie Ceccarelli, 114 ans, de Californie, comme la personne la plus âgée du pays.

