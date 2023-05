Une femme de l’Indiana meurt en essayant de faire une randonnée du bord du Grand Canyon à la rivière en une journée

PARC NATIONAL DU GRAND CANYON, Arizona (AP) – Des responsables affirment qu’une femme de l’Indiana est décédée au début du mois lors d’une randonnée dans le parc national du Grand Canyon.

Le National Park Service a déclaré mercredi que l’homme de 36 ans de Westfield était décédé le 14 mai alors qu’il tentait de faire une randonnée jusqu’au fleuve Colorado et de revenir en une journée. Elle a été retrouvée inconsciente sur le Bright Angel Trail au-dessus du Three-Mile Resthouse.

Son nom n’a pas été inclus dans un communiqué de presse.

Le médecin légiste du comté de Coconino participe à une enquête sur sa mort.

Les Park Rangers disent que l’incident rappelle que les visiteurs, en particulier ceux qui visitent le canyon intérieur, doivent se préparer à la météo. Ils anticipent des journées extrêmement chaudes dans les semaines à venir.

Certaines zones exposées du sentier peuvent atteindre 120 degrés (48,8 degrés Celsius) pendant l’été.

La randonnée dans le canyon intérieur entre 10h et 16h est fortement déconseillée lors de températures plus caniculaires. Ils n’encouragent pas non plus la randonnée du bord à la rivière et retour en une journée.

Les Rangers disent également que le personnel sera limité, ce qui pourrait entraîner des réponses plus lentes aux appels d’urgence.

The Associated Press