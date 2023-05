Une femme de l’Indiana accusée d’avoir tenté de voler 15 000 $ à la banque Joliet, selon la police – Shaw Local

Une femme de l’Indiana a été arrêtée après avoir été accusée d’avoir tenté d’obtenir frauduleusement 15 000 dollars d’un compte dans une banque de Joliet qui, selon elle, lui appartenait, a annoncé la police.

À 15 h 51 vendredi, des agents ont répondu à la Hometown National Bank, 722 Essington Road, pour signaler une fraude, selon un communiqué de la police de Joliet. sergent. Dwayne anglais.

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont appris que Cassandra Bass, 61 ans, de DeMotte, Indiana, avait tenté de retirer de l’argent d’un compte qu’elle ne possédait pas, a déclaré English.

Les agents ont déterminé que Bass était entrée dans la banque et avait tenté de retirer 15 000 $ d’un compte sur lequel elle prétendait être la propriétaire du compte, a-t-il déclaré.

Bass a fourni une carte d’identité frauduleuse et un bordereau de retrait d’un compte, a déclaré English.

« Le caissier de la banque a reconnu que Bass n’était pas la personne inscrite sur la carte d’identité ni le propriétaire du compte et les responsables de la banque ont appelé le 911 », a déclaré English.

Bass était sur les lieux et placé en garde à vue, a déclaré English. Bass a été arrêté pour cause probable de fraude dans les institutions financières et de fraude d’identité frauduleuse.

Bass a été incarcéré dans la prison du comté de Will et libéré peu après 16 heures samedi.