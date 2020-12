Une femme de l’Illinois qui a commandé des drapeaux pour le jardin de sa grand-mère a eu une surprise lorsque le colis est arrivé – quelqu’un est apparent COVID-19[feminine spécimen de test.

Andrea Ellis emballait des cadeaux de Noël chez sa tante à East Moline, dans le nord-ouest de l’Illinois, lorsqu’elle a ouvert une enveloppe rembourrée contenant les drapeaux qu’elle avait commandés il y a des semaines à la chaîne de grands magasins Kohl’s, selon The Quad City Times.

«J’ai sorti les drapeaux et j’ai dit à ma tante:« Regarde comme ils sont mignons », dit-elle. «J’ai sorti le bon de livraison, puis j’ai remarqué quelque chose de plus profond dans l’enveloppe et je l’ai sorti. C’était un sac biohazard contenant quelqu’un COVID-19[feminine spécimen de test. »

Ellis, qui n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique de l’Associated Press lundi, a appelé la police, qui a renvoyé le problème au département de la santé du comté, selon le chef de la police d’East Moline, Jeff Ramsey.

Janet Hill, la directrice des opérations du département de la santé du comté de Rock Island, a déclaré à l’AP qu’elle avait ramassé le sac de risque biologique au cours du week-end et qu’il semblait contenir un écouvillon nasal usagé et des informations d’identification d’une personne de Virginie. Elle a dit qu’elle cherchait à savoir quoi faire ensuite, notamment en contactant les responsables de la santé en Virginie et en essayant de déterminer si le spécimen était toujours viable.

«Je n’ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça», a déclaré Hill. « Je veux que cette personne sache que le test n’a pas encore été fait. »

La société Kohl’s, basée au Wisconsin, a publié lundi une déclaration s’excusant pour «cette expérience très inhabituelle et inexplicable» et affirmant que le colis avait été envoyé par un «fournisseur externe de navires directs» et non directement par la chaîne de vente au détail.

La société a déclaré avoir lancé sa propre enquête, mais elle a refusé de donner plus de détails, y compris le nom du fournisseur.