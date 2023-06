Une femme de Laval aide à résoudre des cas froids en ligne

« Unidentified Human Remains Canada » n’est pas le nom le plus accrocheur pour un groupe Facebook.

Mais pour le fondateur Jan Guppy, c’est au cœur d’une initiative personnelle pour trouver des réponses sur les personnes disparues à travers le Canada – en commençant par les restes non identifiés dans les morgues à travers le pays.

« Nous avons tous ces corps non identifiés au Canada. Qui fait ces comparaisons? Je veux savoir qui étaient ces personnes », a déclaré Guppy à CTV News chez elle à Laval, au Québec.

2 500 personnes sont actuellement répertoriées au Canada comme étant soit mortes et non identifiées, soit portées disparues sans laisser de trace.

Lorsqu’ils sont adultes et qu’aucun acte criminel n’est suspecté, la police ne fait pas toujours le suivi – et c’est là que le travail de Guppy commence.

« Immédiatement, ma première chose est de m’assurer que l’ADN a été recueilli, l’ADN familial, et qu’il figure dans la base de données nationale au Canada », a-t-elle expliqué.

La base de données nationale d’ADN de la GRC n’est pas publique. Mais Guppy a suffisamment de contacts parmi la police et les coroners pour obtenir rapidement des informations.

Il de nombreux cas, il conduit à des réponses.

Par exemple, le corps non identifié d’un homme a été retrouvé flottant au large de la Colombie-Britannique. Guppy a partagé en ligne des images de ses tatouages ​​distinctifs, qui ont été reconnus par un parent.

« J’ai appelé le FBI », a raconté Guppy. « Et le FBI s’est impliqué, et ils sont allés rencontrer la famille, et ils ont collecté de l’ADN. »

C’était un match.

Jan Guppy a joué un rôle dans l’établissement du lien entre un Américain disparu et un corps découvert dans les eaux de la Colombie-Britannique.

La tâche de Guppy est devenue plus facile à la suite des divers rapports sur les femmes autochtones disparues et assassinées, qui ont forcé la police à améliorer ses méthodes.

Mais les appels à froid de Guppy à la police ne sont pas toujours les bienvenus.

« Beaucoup d’entre eux vont être un peu énervés contre moi, du genre ‘pour qui tu te prends’, et je dirai ‘c’est moi qui vais m’assurer que cet endroit est fouillé’. »

Le travail est également difficile sur le plan émotionnel.

Les résultats de ses recherches, le plus souvent, mènent à un cadavre

Et pour certaines familles, cela n’apporte pas toujours un sentiment de fermeture – mais au moins cela apporte des réponses.