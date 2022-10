Une femme de l’Arizona demande la clémence dans une affaire de récolte de bulletins de vote

PHOENIX (AP) – Un défilé de témoins de caractère a fourni jeudi à un juge des rapports élogieux sur une femme du sud de l’Arizona qui a admis avoir recueilli quatre bulletins de vote anticipés aux élections primaires de 2020, alors que son avocat demande la clémence et que les procureurs l’exhortent à l’envoyer en prison pour une année.

Un témoignage devant la Cour supérieure du comté de Yuma a brossé un tableau de Guillermina Fuentes comme remplie de remords et un pilier de la petite communauté frontalière de San Luis. La mère et grand-mère de 66 ans, ont déclaré des témoins, a passé sa vie à aider les autres tout en élevant ses enfants, en prenant soin de sa mère vieillissante et en créant une entreprise.

La prison ou la prison, disaient-ils, nuirait à la communauté et ne servirait à rien.

Fuentes est un membre du conseil scolaire et ancien maire de San Luis qui a plaidé coupable à une violation criminelle de la loi de l’Arizona sur la «récolte des bulletins de vote», qui interdit à quiconque, à l’exception d’un parent, d’un colocataire ou d’un soignant, de retourner les bulletins de vote pour eux. Son coaccusé, Alma Juarez, a plaidé coupable à la même accusation, mais cela a été désigné comme un délit après qu’elle ait accepté de coopérer avec les procureurs.

Son accord appelle une peine de probation. Elle a apporté quatre bulletins que Fuentes lui a donnés dans un bureau de vote et les a déposés.

Les républicains ont saisi l’affaire comme un signe de fraude électorale généralisée, mais c’est le seul cas de “récolte de bulletins de vote” jamais poursuivi en vertu de la loi de 2016 de l’Arizona interdisant cette pratique, et moins d’une douzaine de cas de l’élection de 2020 ont été déposés dans un État où plus de 3,1 millions de votes ont été exprimés.

Sherri Castillo, une experte en atténuation de la défense qui a interrogé Fuentes et d’autres membres de la communauté, a déclaré jeudi au tribunal que son implication dans la communauté et son travail bénévole étaient difficiles à décrire de manière adéquate.

“Elle me fait honte, je peux vous le dire”, a déclaré Castillo. “Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui redonne plus à la communauté que Mme Fuentes.”

“Mme. Fuentes ne faisant pas partie de la communauté serait préjudiciable à la communauté », a-t-elle ajouté.

Parmi les autres personnes qui ont témoigné devant le juge Roger Nelson, citons l’agent de probation du comté qui n’a recommandé aucune peine de prison dans son rapport, un superviseur du comté de Yuma et ancien sénateur d’État qui connaît Fuentes depuis des années, et un policier à la retraite de San Luis qui la connaît depuis 1971 lorsque tous deux ont grandi dans la petite communauté frontalière de l’époque et servent maintenant avec elle dans un conseil scolaire local.

“Je pense que dans notre communauté, beaucoup d’entre nous l’admirent”, a déclaré l’officier de police à la retraite Luis Marquez.

Le procureur général adjoint Todd Lawson demande un an de prison pour Fuentes, disant à Nelson que l’affaire concerne la sécurité des élections et la loi de 2016 de l’Arizona interdisant la soi-disant «récolte des bulletins de vote». Il s’agit de la première poursuite en vertu de cette loi, qui a été confirmée par la Cour suprême des États-Unis l’année dernière.

Il a déclaré que si Fuentes et Juarez ont été capturés sur vidéo par un rival politique devant un centre de vote examinant quatre bulletins de vote, la question reste de savoir ce qu’ils faisaient.

“La question est de savoir pourquoi (Fuentes) ressent le besoin d’exercer une pression sur les gens de sa communauté et de contrôler le flux de leurs bulletins de vote vers les urnes”, a déclaré Lawson au juge. “C’est la question de l’intégrité publique ici.”

Les procureurs ont allégué dans des documents judiciaires que Fuentes avait mené une opération sophistiquée en utilisant son statut dans la politique démocrate à San Luis pour persuader les électeurs de la laisser se rassembler et, dans certains cas, remplir leurs bulletins de vote. Mais ils ont abandonné les accusations plus graves de complot et de contrefaçon et ont tous deux plaidé coupables à un seul chef d’accusation d’abus de bulletin de vote.

Un expert de la défense qui a fait des recherches sur des cas de droit électoral en Arizona a témoigné que personne avec un casier judiciaire vierge n’a jamais été condamné à une peine de prison ou de prison au cours des 20 dernières années. Anne Chapman, l’avocate de Fuentes, a déclaré à Nelson que cela serait une erreur judiciaire.

“Elle a plaidé coupable d’abus de vote, c’est-à-dire de livraison de quatre bulletins de vote légalement votés et vérifiés par la signature”, a déclaré Chapman. “Le reste des allégations contre Mme Fuentes sont fausses, sans fondement, non testées et largement inventées par des opposants politiques qui nient les élections et qui ont une hache politique à moudre.”

L’assistant judiciaire de Nelson a précédemment déclaré aux avocats chargés de l’affaire dans un e-mail qu’il avait l’intention de “leur donner 30 jours de prison”. Il a fixé la peine des deux femmes pour la semaine prochaine.

Bob Christie, l’Associated Press