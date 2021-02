Une femme de l’Alaska mordue par un ours se cachant sous les toilettes

Le lendemain matin, ils ont trouvé des traces d’ours dans toute la propriété, mais l’ours avait quitté la zone. «On pouvait les voir à travers la neige, s’approcher du côté de la dépendance», dit-elle.

Ils pensent que l’ours est entré dans la dépendance par une ouverture au bas de la porte arrière.

«Je pense que ce n’est probablement pas si mal d’une petite tanière en hiver», a déclaré Mme Stevens.

Le biologiste de la gestion du poisson et de la faune du département de l’Alaska, Carl Koch, soupçonne qu’il s’agissait d’un ours noir sur la base des photos des pistes qu’il a vues et du fait qu’un voisin vivant à environ 800 mètres de distance lui a envoyé une photo d’un ours noir sur sa propriété deux. jours plus tard.

Ce propriétaire a crié à l’ours mais il n’a pas réagi. Il ne s’est pas non plus approché d’elle mais s’est occupé de ses affaires, comme s’il était en mode hibernation ambulante.

Même si c’est l’hiver, M. Koch a déclaré qu’ils recevaient des appels toute l’année au sujet de la sortie d’ours.

Et 2020 a été une année record pour les problèmes généraux d’ours dans la région de Haines. Les raisons à cela, a-t-il dit, pourraient inclure le fait qu’il s’agissait d’une mauvaise année de remontée du saumon combinée à une récolte médiocre de baies.

«Il est également possible qu’un ours ne puisse pas mettre suffisamment de graisse lorsqu’il va dans la tanière, qu’il puisse être dehors plus souvent ou plus tôt», a-t-il déclaré.

M. Koch soupçonne que la blessure de Mme Stevens a été causée par l’ours qui l’a frappée avec une patte plutôt que d’être mordue. Quoi qu’il en soit, l’emplacement pourrait être une première.

«Pour ce qui est de se faire écraser sur les fesses lorsque vous êtes assis en hiver, elle pourrait être la seule personne sur Terre à qui cela soit arrivé, pour autant que je sache», a déclaré M. Koch.

Quelle que soit la saison, M. Stevens dit qu’il emportera tout le temps un spray anti-ours avec lui lorsqu’il se rendra dans l’arrière-pays, et Mme Stevens prévoit également de changer un comportement.

«Je vais simplement mieux regarder à l’intérieur des toilettes avant de m’asseoir, c’est sûr», dit-elle.