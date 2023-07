Une femme de l’Alabama revient après l’appel d’un tout-petit sur l’autoroute, aucun mot sur l’endroit où elle était allée

Une femme de 25 ans qui a disparu du côté d’une autoroute de l’Alabama après avoir appelé le 911 pour signaler avoir vu un tout-petit là-bas est maintenant en sécurité à la maison, mais la police n’a pas divulgué de détails sur ce qui lui est arrivé ni sur l’endroit où elle se trouvait pendant leurs deux jours recherche.

Voici ce que nous savons de l’affaire :

LA FEMME DISPARUE :

Carlethia « Carlee » Nichole Russell de Hoover, Alabama, a appelé le 911 jeudi soir et a signalé qu’elle s’arrêtait le long d’une autoroute pour vérifier un enfant en bas âge qu’elle y avait vu, a annoncé la police. La mère Talitha Russell a déclaré à AL.com que l’étudiante en soins infirmiers, qui travaillait à temps partiel dans un spa, était au téléphone avec la petite amie de son frère, qui n’a pas entendu d’enfant mais a entendu Carlee Russell crier.

CHRONOLOGIE DE SA DISPARITION :

Une mise à jour de la police lundi a fourni quelques détails qui remplissent une partie de la chronologie :

Jeudi

20 h 20 — Russell quitte son travail au Summit à Birmingham et se rend à The Colonnade pour récupérer la nourriture qu’elle a commandée. La police n’a trouvé personne avec Russell entre le moment où elle a quitté The Colonnade et celui où elle a appelé le 911, mais elle a parlé à des personnes qu’elle connaissait sur son téléphone portable.

21h34 – Russell appelle le 911, signale avoir vu un enfant en bas âge dans une couche sur le côté de l’Interstate 459 et dit qu’elle s’arrête pour le surveiller.

Après 21h36 – Lorsque l’appel au 911 de Russell se termine, elle appelle un parent et disparaît au cours de cette conversation.

Dans les cinq minutes suivant leur envoi, les policiers de Hoover arrivent et trouvent la perruque, le téléphone portable et le sac à main de Russell avec son Apple Watch à l’intérieur sur la route près de son véhicule.

Samedi

22 h 44 – Un appelant du 911 signale que Russell est rentré chez lui à pied. Russell est emmenée à l’hôpital pour être évaluée, et elle est soignée et libérée. Les détectives se rendent au domicile de Russell et à l’hôpital pour prendre sa déposition.

L’ENQUÊTE:

L’appel au 911 de Russell était le seul rapport opportun d’un enfant sur l’autoroute, a annoncé la police lundi.

Auparavant, la police avait déclaré qu’un témoin avait signalé avoir peut-être vu un véhicule gris avec un homme debout à l’extérieur du véhicule de Russell, mais le communiqué de lundi ne mentionnait pas ce rapport.

Les images de la caméra de circulation qui montrent une partie de l’incident sont en cours d’analyse avec l’appel au 911 pour déterminer le délai, a indiqué la police.

Les détails de la déclaration initiale de Russell aux détectives font partie de l’enquête, qui devrait se poursuivre au cours des prochains jours, a indiqué la police. Les détectives ont retracé les pas de Russell jusqu’au moment où elle a disparu et ils sont convaincus que cela continuera d’être le cas, a déclaré la police.

La police n’a partagé aucune information lundi sur l’endroit où se trouvait Russell pendant la recherche de deux jours, notant que la mise à jour contenait toutes les informations qu’elle peut actuellement publier.

« Nous nous réjouissons avec la famille Russell alors qu’ils continuent de se reposer et de se remettre de cette situation et demandons que leurs souhaits soient respectés concernant leur vie privée », a déclaré la police.

