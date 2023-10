Une femme de l’Alabama qui a simulé son propre enlèvement comparaît devant le tribunal pour la première fois – Twitchy

Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, Carlee Russell est une femme de 26 ans de l’Alabama qui a simulé son propre enlèvement le 13 juillet 2023 après avoir appelé le 911 et déclaré faussement qu’elle avait vu un enfant en bas âge marcher sur l’accotement de l’Interstate 459, une autoroute très fréquentée. en Alabama.

Elle a comparu pour la première fois devant le tribunal aujourd’hui, le mercredi 11 octobre 2023.

Carlee Russell est arrivée à @CityofHooverCour municipale de pour une audience préalable au procès mercredi. Elle fait face à deux accusations de délit pour l’enlèvement organisé de juillet. https://t.co/nhBIzsoWaB @abc3340 #CarleeRussell pic.twitter.com/237Mu85dYy – Stephen Quinn (@StephenQ3340) 11 octobre 2023

Les deux accusations de délit concernent une fausse déclaration aux autorités chargées de l’application des lois et une fausse déclaration d’un incident. Ces crimes entraînent de lourdes amendes, voire des peines de prison.

Un présentateur de nouvelles locales pour la chaîne d’information ABC33/40 de l’Alabama a les mises à jour :

MISE À JOUR : Carlee Russell a plaidé non coupable de deux accusations de délits liées à l’enlèvement organisé de juillet. Son cas passera de @CityofHoover cour municipale à cour de circuit @abc3340 #CarleeRussell pic.twitter.com/xKVjfkc7dJ – Stephen Quinn (@StephenQ3340) 11 octobre 2023

Le juge municipal de Hoover a déclaré Russell coupable du délit après son plaidoyer de non-culpabilité. Elle a fait appel, ce qui renvoie l’affaire devant le tribunal de circuit. Le juge a également recommandé à Russell de verser 17 900 $ en dédommagement. https://t.co/nhBIzsoWaB @abc3340 pic.twitter.com/0efhuB5kyI – Stephen Quinn (@StephenQ3340) 11 octobre 2023

Dans une interview avec ABC 33/40, un avocat du nom d’Edward Merrell a déclaré ceci à propos de ses chances d’être condamné à une peine de prison :

Je pense que le public s’attend à ce qu’elle soit associée à une sorte de peine de prison. De manière réaliste, sur la base de son passé le plus probable, j’imagine qu’il n’y aura probablement pas de véritable peine de prison.

Divulgation complète, cette auteure est une Alabamienne et, de toute évidence, l’opinion publique est forte selon laquelle elle devrait être condamnée à une peine de prison.

C’est ça? – Kévinho (@k_hicks11) 11 octobre 2023

Qui lui conseille de faire appel ? Sa culpabilité a été filmée, enregistrée par une caméra et par un enregistrement audio et numérique. – Sheesh (@sherman21) 11 octobre 2023

Au moment de son appel au 911 signalant un enfant en bas âge marchant sur l’accotement de l’autoroute, la police n’était pas en mesure de confirmer son histoire. Aucun autre voyageur n’avait appelé pour signaler quelque chose de similaire. Elle a ensuite appelé la petite amie de son frère, qui a déclaré l’avoir entendue crier avant que l’appel ne soit coupé.

Il a été découvert au cours de l’enquête qu’elle avait effectué plusieurs recherches alarmantes sur Internet avant cet incident, notamment « devez-vous payer pour une alerte Amber », « Comment retirer de l’argent d’une caisse sans se faire prendre », des recherches de billets de bus de Birmingham à Nashville, et recherches concernant le film « Taken » dans lequel une jeune femme est enlevée par des trafiquants d’êtres humains.

Où a-t-elle disparu. Faites-lui le dire et obtenez des soins de santé mentale. -TZz (@TimWats40755653) 11 octobre 2023

C’est un sentiment assez populaire concernant cette affaire. Sa famille et ses amis ont immédiatement serré les rangs une fois que Russel a été « retrouvée ». Cette affaire a également fait l’actualité nationale et attisé les craintes concernant la traite des êtres humains, et plus particulièrement sur la façon dont les jeunes enfants sont souvent utilisés comme « appâts ».

Je pense que sa restitution devrait consister à payer une boîte de Cheez Its pour tout le monde dans le comté de Jefferson. https://t.co/YyOIrLD0EH – mεgαn rιcнαrds (@xomprxo) 11 octobre 2023

Un bref moment de légèreté, car Russel était connue pour avoir volé un peignoir et du papier toilette au spa où elle travaillait avant de « disparaître » et d’acheter des collations chez Target.

Intéressant. Mais je savais qu’ils essaieraient certainement de rendre cette restitution abrupte. https://t.co/wrO2oN6FhQ – THIQUE 🪩 (@amynajay) 11 octobre 2023

Si nous sommes justes et honnêtes ici, elle a gaspillé une énorme quantité d’argent des contribuables dans les chasses à l’homme et les ressources nécessaires pour tenter de la retrouver, donc la restitution DEVRAIT être élevée.

ouais, mettez-la en prison. elle a causé toutes sortes de conneries inutiles pour attirer l’attention ! Cela a coûté de l’argent au comté pour la chercher afin d’attirer l’attention, alors accordez-lui l’attention qu’elle souhaite devant le monde ! -Thomas Parker (@ThomasParker04) 11 octobre 2023

Exactement.

