Une femme de l’Alabama qui a rejoint l’Etat islamique dans l’espoir d’être autorisée à revenir aux États-Unis

Une femme qui a quitté l’Alabama pour rejoindre l’État islamique en 2014 dit maintenant qu’elle regrette ses actions et espère retourner aux États-Unis.

“Si j’ai besoin de m’asseoir en prison et de faire mon temps, je le ferai. … Je ne me battrai pas contre cela”, a déclaré Hoda Muthana, aujourd’hui âgée de 28 ans, au News Movement du camp de détention de Roj en Syrie, selon The Presse associée. “J’espère que mon gouvernement me considère comme quelqu’un de jeune à l’époque et naïf.”

Muthana, qui est né dans le New Jersey d’immigrants yéménites et a grandi en Alabama, s’est enfui de chez lui à l’âge de 20 ans pour rejoindre l’Etat islamique. Élevée dans un foyer musulman conservateur, elle a dit à sa famille qu’elle partait en voyage scolaire, mais a plutôt pris l’avion pour la Turquie et est passée en Syrie en utilisant des fonds provenant de chèques de scolarité encaissés secrètement.

Une fois arrivée en Syrie, Muthana dit avoir été détenue dans une maison d’hôtes réservée aux femmes célibataires et aux enfants.

LA FEMME DE L’ALABAMA NÉE AUX ÉTATS-UNIS QUI A REJOINT ISIS N’EST PAS UNE CITOYENNE AMÉRICAINE, LE JUGE RÈGLE

“Je n’ai jamais vu ce genre de saleté de ma vie, comme s’il y avait 100 femmes et deux fois plus d’enfants, qui couraient partout, trop de bruit, des lits sales”, se souvient-elle.

Elle a dit que la seule issue était d’épouser un combattant de l’Etat islamique, et elle a finalement épousé trois, donnant naissance à un enfant. Ses deux premiers maris, dont le père de son fils, sont tous deux morts au combat. Muthana dit qu’elle a divorcé le troisième.

Mais l’ancienne Américaine dit maintenant qu’elle regrette tout sauf la naissance de son fils et espère retourner aux États-Unis et devenir une avocate contre l’extrémisme, affirmant qu’elle a subi un lavage de cerveau par le groupe terroriste lorsqu’elle a quitté l’Alabama en 2014.

L’État islamique détenait à un moment donné des étendues de territoire en Irak et en Syrie et, à l’apogée de son pouvoir, est devenu célèbre pour ses exécutions brutales et ses attentats terroristes dont il se vantait fréquemment sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, Muthana a semblé être un fervent partisan du groupe dans des interviews avec Buzzfeed News et sur les réseaux sociaux. Des publications de 2015 sur son compte Twitter l’ont montrée encourageant davantage d’Américains à rejoindre le groupe extrémiste et à mener des attaques à domicile, notamment des fusillades en voiture, des embouteillages de véhicules et le ciblage de grands rassemblements les jours fériés.

LA MARIÉE D’ISIS RÉCLAME QU’ELLE SERAIT UNE CITOYENNE MODÈLE SI ELLE EST AUTORISÉE À NOUS RETOURNER: “JE N’AI PAS DÉTESTÉ L’AMÉRIQUE”

Elle prétend maintenant que son téléphone lui a été volé et que les messages ont été publiés par des partisans de l’Etat islamique, mais elle utiliserait désormais ses expériences pour dénoncer l’extrémisme.

Muthana s’est vu retirer sa citoyenneté en 2016 par l’administration Obama, qui a fait valoir que sa citoyenneté de droit d’aînesse pouvait être annulée parce que son père était un diplomate yéménite accrédité au moment de sa naissance. Cette décision a été maintenue tout au long de l’administration Trump, qui a continué à lui interdire de retourner aux États-Unis.

Les avocats représentant Muthana ont affirmé que cette décision était une erreur, affirmant que son accréditation diplomatique avait pris fin avant sa naissance. Mais les tribunaux américains ont confirmé la position du gouvernement, tandis que la Cour suprême a rejeté son appel pour entendre l’affaire l’année dernière.

Elle se trouve actuellement dans un camp de détention du nord de la Syrie qui abrite des milliers de veuves de combattants de l’État islamique et leurs enfants. Elle continue d’affirmer qu’elle a été une victime qui va désormais plaider contre l’extrémisme.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Même ici, en ce moment, je ne peux pas dire tout ce que je veux dire. Mais une fois que je partirai, je le ferai. Je serai un avocat contre cela”, a-t-elle déclaré. “J’aimerais pouvoir aider les victimes de l’Etat islamique en Occident à comprendre que quelqu’un comme moi n’en fait pas partie, que moi aussi je suis une victime de l’Etat islamique.”

Hassan Shibly, un avocat de la famille de Muthana, affirme qu’il est “absolument clair qu’elle a subi un lavage de cerveau et qu’elle en a profité”. Il a ajouté que la famille pense qu’elle devrait être autorisée à rembourser sa dette envers la société et à aider les autres à “ne pas tomber dans le sombre chemin sur lequel elle a été entraînée”.

“Elle s’est complètement trompée, et personne ne le nie. Mais encore une fois, c’était une adolescente qui a été victime d’une opération de recrutement très sophistiquée qui vise à profiter des jeunes, des vulnérables, des exclus”, a-t-il déclaré.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.