Une femme de Lake in the Hills, 47 ans, identifiée comme un piéton tué sur le chemin Algonquin – Shaw Local

Une femme de 47 ans de Lake in the Hills a été identifiée comme étant le piéton tué après avoir été heurté par un véhicule mardi soir sur Algonquin Road à Lake in the Hills, a déclaré le coroner du comté de McHenry.

Stacey M. Waller a été heurtée par le véhicule à l’intersection de West Algonquin Road et Hilltop Drive, a déclaré le coroner Michael Rein dans un communiqué de presse. Elle traversait la rue lorsqu’elle a été percutée, a indiqué la police de Lake in the Hills.

Des officiers et le service d’incendie d’Algonquin/Lake in Hills ont été dépêchés à 21 h 34 mardi pour l’accident, selon un communiqué de presse publié mercredi.

Une Honda Civic 2001 se dirigeait vers l’est sur Algonquin Road lorsqu’elle a heurté la piétonne, qui a été soignée sur les lieux par des ambulanciers paramédicaux et emmenée en ambulance à l’hôpital Northwestern Medicine Huntley où elle a été déclarée morte, indique le communiqué.

Une autopsie était prévue vendredi, a indiqué le coroner dans le communiqué.

La cause de l’accident faisait l’objet d’une enquête par l’unité d’enquête sur les accidents de la circulation de la police du lac dans les collines et le bureau du coroner du comté de McHenry, selon le communiqué du service de police.

Une mise à jour sur l’enquête n’était pas immédiatement disponible vendredi.