Une femme de Lake Country décède après l’incendie d’un camping-car à Enderby

L’occupant d’une remorque Enderby n’a pas survécu à un incendie qui s’est déclaré au cours du long week-end.

Les équipes du BC Wildfire Service et du service d’incendie d’Enderby ont été appelées sur les lieux peu avant les petites heures du dimanche 31 juillet.

La GRC de Vernon North Okanagan a également été appelée vers 0 h 47 au parc de camping-cars de Mabel Lake Resort.

« Un témoin prodiguait les premiers soins à l’occupant de la roulotte », a déclaré le cap. Neil Body, agent des relations avec les médias de la GRC.

L’occupante, une femme de 50 ans de Lake Country, a été transportée en ambulance hors des lieux pour recevoir des soins médicaux supplémentaires. Elle est décédée le 1er août.

«Les circonstances ayant mené au décès de la femme font l’objet d’une enquête, cependant, sur la base des conclusions de l’enquête initiale, aucune criminalité n’est soupçonnée et le service des coroners de la Colombie-Britannique mène une enquête indépendante et simultanée pour déterminer comment, où, quand et par quel moyen ils sont arrivés à leur mort inattendue », a déclaré Body.

Le BC Wildfire Service a déclaré que le feu était déjà éteint à leur arrivée car les habitants l’avaient éteint.

Le chef des pompiers d’Enderby, Cliff Vetter, a déclaré que son équipe avait également été renvoyée après avoir été appelée.

“BC Wildfire a reçu un appel disant qu’il y avait plusieurs remorques en feu avec des explosions”, a déclaré Vetter à The Morning Star.

“Nous avons participé et c’était sorti.”

fireLake CountryDistrict régional de North Okanagan