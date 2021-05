Mardi, une vidéo d’un service Covid-19 du pays était devenue virale après qu’une patiente ait été vue en train d’écouter la chanson titre de Dear Zindagi, Love You Zindagi, se remontant le moral même si elle souffrait du virus mortel. La vidéo a été tweetée par le Dr Monika Langeh qui a écrit que le patient n’avait que 30 ans avec une assistance ventilatoire non invasive. Le Dr Monika a également mentionné qu’elle avait reçu du Remdesivir et une thérapie au plasma.

Malheureusement, le patient n’a pas survécu et est décédé jeudi. Dans son récent tweet, le Dr Monika a mentionné que la femme avait succombé à de graves symptômes de coronavirus. La femme a également eu un enfant à la maison. La nouvelle a également choqué de nombreux internautes.

Je suis vraiment désolé … nous avons perdu l’âme courageuse … ॐ शांति … s’il vous plaît priez pour que la famille et l’enfant supportent cette perte🙏😭 https://t.co/dTYAuGFVxk– Dre Monika Langeh🇮🇳 (@drmonika_langeh) 13 mai 2021

Commentant le tweet, un utilisateur a déclaré qu’en voyant son courage et sa volonté dans la vidéo, ils s’attendaient à ce qu’elle se porte bientôt bien.

Ils ont toujours cru que le courage et la mentalité aident beaucoup à vaincre n’importe quelle situation. L’utilisateur a en outre écrit qu’il doutait de la manière dont une personne aussi courageuse et heureuse pourrait être vaincue par la maladie.

En voyant son courage dans la vidéo, je m’attendais à ce qu’elle se rétablisse bientôt. Je crois toujours que le courage et l’état d’esprit aident à vaincre n’importe quelle situation. Je ne sais pas comment une personne aussi courageuse et heureuse peut être vaincue par la maladie. – Aviral Nilesh (@aaaviral) 14 mai 2021

Un autre utilisateur a écrit qu’il était très désolé d’apprendre la nouvelle et souhaitait que Dieu bénisse son âme et donne de la force à sa famille. Pour certains, la nouvelle sans fin de la mort des gens leur a fait perdre espoir en Dieu. Comme l’a écrit un utilisateur: «Seigneur, comment peux-tu être si dur, la femme a eu de petits enfants, tu aurais dû avoir pitié.».

प्रभु आप इतना कठोर कैसे हो सकते हो, छोटे बच्चे थे उनके, थोड़ी तो दया कर लेते प्रभु, पैसों से लेकर दवाई तक महंगे इंजेक्शन तक क्या कुछ नही किया डॉक्टरों से तो विश्वास ही उठ गया, प्रभु आप पर से भी विश्वास डगमगाने लगा है है , ॐ शांति 😭😭🙏 – Abhinav Ambar (@LuckyAMBAR) 14 mai 2021

Je suis désolé d’entendre ça. Que Dieu bénisse son âme avec Paramdham. Que Dieu donne de la force à sa famille. Puisse-t-elle être la dernière victime du COVID. – Rohit Safaya 🇮🇳 (@rohitsafaya) 14 mai 2021

La vidéo de mardi montre la patiente essayant d’agiter ses mains et de bouger un peu pendant que la chanson jouait en arrière-plan. Bien que la patiente soit sous oxygène, elle s’est assurée que sa personnalité et sa forte volonté pour vaincre le virus transparaissaient.

Dans une mise à jour mardi, le Dr Monika avait mentionné que la patiente était dans un état critique et avait exhorté ses disciples à prier pour elle.

Elle a eu le lit aux soins intensifs mais l’état n’est pas stable. Veuillez prier pour une fille courageuse. Parfois je me sens si impuissant. Tout est entre les mains du tout-puissant ce que nous planifions ce que nous pensons ne pas être entre nos mains. Un petit enfant l’attend à la maison. Merci de prier. https://t.co/zfpWEt5dYm– Dre Monika Langeh🇮🇳 (@drmonika_langeh) 9 mai 2021

La vidéo a été vue par plus de 1,1 million de personnes sur Twitter. Les internautes prient maintenant pour qu’elle repose en paix et que la dévastation de la pandémie prenne fin le plus tôt possible.

