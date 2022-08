Une femme de La Salle lance son propre food truck, The Taylored Plate – Shaw Local

“La cuisine est juste ma façon de communiquer et d’aimer mon peuple.” — Taylor Swager, propriétaire de The Taylored Plate

En grandissant, les parents de Taylor Swagert l’appelaient en plaisantant Rachel Ray, la personnalité télévisée et chef préférée de Swagert, en raison de son amour de la cuisine. À l’âge adulte, elle se présente presque toujours à un rassemblement avec un plat ou deux à passer.

“La cuisine est juste la façon dont je communique avec mon peuple et que j’aime”, a-t-elle déclaré.

Swagert, de La Salle, a récemment lancé sa propre entreprise de food truck, The Taylored Plate.

“J’ai toujours voulu mon propre restaurant où je pouvais préparer tout ce que je voulais et avoir la possibilité de changer les choses selon les saisons, y compris des options pouvant correspondre à une certaine catégorie de produits sains ou, à d’autres moments, une indulgence. J’adore la vraie nourriture faite maison.

Sa famille a ouvert un magasin de cupcakes, Two Girls and a Cupcake à Utica, en 2012.

“La plupart d’entre nous aimaient cuisiner et souhaitaient à l’origine ouvrir un restaurant, mais les cupcakes étaient très à la mode à cette époque. Alors, nous avons pris un risque et nous nous sommes essayés à la pâtisserie et 10 ans plus tard, nous le faisons toujours.

En 2016, elle a lancé un blog culinaire relatant les sensibilités alimentaires de son mari et a commencé à recréer leurs plats préférés, dont beaucoup sont sans produits laitiers, sans gluten et sans œufs. En 2020, elle a publié son premier livre de cuisine, “The Seasoned Bowl”, destiné à ceux qui ont des restrictions alimentaires similaires.

Le camion de restauration est attrayant car il lui permet de changer de lieu, a-t-elle déclaré, et d’offrir des services d’événements mobiles.

“J’ai toujours aimé l’esthétique d’un food truck de style vintage qui offrait plus que vos concessions habituelles.”

Si vous êtes un client pour la première fois, Swagert recommande les nachos au poulet Adobo ou la salade de maïs Elote Street.

Vous pouvez trouver The Taylored Plate au Pet Fest d’Illinois Valley Animal Rescue le samedi 10 septembre et au Vintage Illinois à Utica les samedi et dimanche 17 et 18 septembre. Pour les futurs horaires des événements, consultez The Taylored Plate sur Facebook et Instagram.

