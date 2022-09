Cette histoire fait partie Situation critiqueune série de reportages de CBC British Columbia sur les obstacles auxquels sont confrontés les habitants de cette province pour accéder à des soins de santé appropriés et en temps opportun.

La famille d’une femme qui est restée paralysée après avoir subi un accident vasculaire cérébral demande des réponses sur les raisons pour lesquelles elle a attendu plus d’une heure qu’une ambulance l’emmène à l’hôpital.

L’ancienne conseillère municipale de New Westminster, Lorrie Williams, est au Royal Columbian Hospital depuis le 6 août.

Son frère, Allan Greenwood, est en colère contre le retard dans son transport à l’hôpital qu’il croit responsable de sa paralysie partielle.

“À côté d’un accident vasculaire cérébral, il y a la chose où vous [have] d’agir rapidement et il y a des cellules cérébrales qui meurent à chaque seconde”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, elle est dans un lit d’hôpital et elle est partiellement paralysée et nous ne connaissons pas le résultat.”

Allan Greenwood veut des réponses des services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique et de la province sur les raisons pour lesquelles il a fallu plus d’une heure à une ambulance pour répondre à l’AVC de sa sœur. (Nick Allan/CBC)

Williams était avec un ami, qui est un médecin à la retraite, lorsqu’elle a subi un accident vasculaire cérébral.

CBC News s’est entretenu avec l’ami, qui ne voulait pas être interviewé devant la caméra, mais a fourni des détails sur le déroulement des événements.

L’amie, qui vivait avec Williams, a déclaré que la conseillère municipale à la retraite était assise sur le canapé lorsque l’amie a remarqué que son discours était devenu brouillé.

Lorsqu’elle s’est retournée, l’amie a vu que le visage de Williams s’affaissait et que son corps se balançait vers la gauche, alors elle l’a attrapée par les épaules et a dit : “Lorrie, tu as un accident vasculaire cérébral.” L’ami a immédiatement appelé le 911.

Au cours de l’heure et demie suivante, Williams s’est allongée sur le sol alors que l’amie et deux voisins tentaient de la réconforter et de gérer ses symptômes.

L’ami dit qu’ils ont appelé le 911 à plusieurs reprises pour obtenir une ambulance et qu’on leur a dit qu’elle était en route.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC News, BC Emergency Health Services (EHS) a confirmé avoir reçu un appel à 20 h 09 pour répondre à un patient à New Westminster dans le pâté de maisons 400 de Kelly Street, où habite Williams.

Il a déclaré qu’à l’époque, de nombreux ambulanciers paramédicaux répondaient à d’autres urgences médicales urgentes dans la région et que la première ambulance devenue disponible a été dépêchée.

Il a également déclaré que pendant la période de réponse, BC EHS a été alerté que l’état du patient avait changé et que la priorité d’appel avait été mise à niveau. Selon EHS, les ambulanciers sont arrivés dans les quatre minutes suivant cette mise à niveau et étaient sur les lieux à 21h18.

EHS s’excuse pour le retard

Greenwood dit que l’ami et les voisins de sa sœur ont pensé à l’emmener eux-mêmes à l’hôpital Royal Columbian, qui se trouve à quelques pâtés de maisons de la maison de Williams, mais ont continué à espérer que l’ambulance arriverait bientôt.

Il dit que les ambulanciers sont finalement arrivés et ont transporté sa sœur à l’hôpital Royal Columbian pour une intervention chirurgicale deux heures après l’appel initial au 911.

“Je ne blâme pas les ambulanciers ici”, a déclaré Greenwood. “Il y a quelque chose qui ne va pas avec le système à ce stade … Comment se fait-il que lorsque vous avez vraiment besoin d’une ambulance, il faut maintenant deux heures pour en obtenir une?”

EHS dit qu’il examine leur réponse à l’appel. “Nous savons que c’est stressant quand quelqu’un qui a besoin d’une ambulance en attend une et nous nous excusons auprès du patient et de sa famille pour le retard”, lit-on dans leur déclaration.

L’ancien conseiller toujours hospitalisé

Avant son AVC, Williams était une femme active de 81 ans. Elle vivait de façon autonome et s’occupait de ses chiens et de ses chats. Lorsque sa maison a pris feu aux premières heures du 14 juillet, Greenwood dit que sa sœur a sauté du lit, s’est enfuie dans le jardin et a commencé à combattre l’incendie elle-même avec un tuyau d’arrosage.

Ancien conseiller municipal de New Westminster pendant 16 ans, Williams demeure bien connu et apprécié dans la communauté. En 2019, elle a été nommée citoyenne de l’année de New Westminster.

“Elle avait tout ce qui se passait et voyageait et avait ses animaux de compagnie et un large éventail d’amis et [she] était très active dans la communauté », raconte son frère.

Lorrie Williams a été conseillère municipale de New Westminster pendant 16 ans et a été active dans la communauté jusqu’à son accident vasculaire cérébral en août. (Soumis par Allan Greenwood)

Williams est toujours à l’hôpital et bien que son état se soit suffisamment amélioré pour qu’elle puisse s’asseoir dans son lit, Greenwood dit qu’elle pourrait utiliser un fauteuil roulant pour le reste de sa vie.

“Il semble qu’elle ait besoin de soins assistés pour le reste de sa vie, et c’est probablement le résultat direct du retard à l’amener à l’hôpital”, a-t-il déclaré.

Le syndicat accuse des retards dus à un manque de personnel

Greenwood dit qu’il est de notoriété publique qu’une intervention médicale rapide est essentielle pour les patients victimes d’AVC.

Les publicités télévisées font référence à l’acronyme VITE . pour rappeler aux gens les symptômes qui devraient déclencher un appel au 911.

“Je suis en colère contre les gens qui sont payés pour surveiller le système, qui ne font pas leur travail, qui l’ont laissé arriver à cet état”, a-t-il déclaré.

Une ambulance est photographiée au centre-ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, le lundi 27 juin. (Ben Nelms/CBC)

Le syndicat représentant les ambulanciers paramédicaux de la Colombie-Britannique tire la sonnette d’alarme sur les pénuries de personnel depuis des années.

“C’est vraiment troublant d’entendre parler de ces retards et nous continuons d’en entendre parler, en particulier dans ce qui pourrait être une urgence potentiellement mortelle comme celle-là, lorsque quelqu’un a dû attendre ce laps de temps en cas de besoin, c’est inacceptable”, a déclaré Troy Clifford. , président des Ambulance Paramedics and Emergency Dispatchers of BC

Il dit que les pénuries de personnel sont en grande partie le résultat des disparités salariales entre les ambulanciers paramédicaux et d’autres emplois de sécurité publique comme la police, les pompiers et la santé.

En 2016, BC Emergency Health Services a établi un objectif de répondre aux patients les plus critiques dans la région métropolitaine de Vancouver en moins de neuf minutes au moins 75 % du temps d’ici 2020.

CBC News a contacté le ministère de la Santé pour lui demander pourquoi les retards des ambulances continuent de dépasser les délais de réponse cibles. Malgré un préavis de plus de 48 heures pour répondre, le ministère n’a pas répondu à temps pour la publication, citant un black-out médiatique dû au décès de la reine.

Pendant ce temps, Greenwood dit que l’expérience de sa sœur a complètement ébranlé sa confiance dans les services d’urgence ambulanciers.

“C’est évidemment un nouveau jeu de balle où l’ambulance ne sera pas là et vous devez en quelque sorte prendre les choses en main et c’est certainement ce que je ferais si cette situation se reproduisait.”