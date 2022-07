Une femme de la Colombie-Britannique remporte un paiement de 1 200 $ d’Air Canada après que ses bagages aient été retardés de 2 jours

En septembre 2021, Jessica Kalynn est arrivée à Dubaï pour un voyage de six jours.

Ses bagages, cependant, n’y sont arrivés que deux jours plus tard.

Air Canada a offert à Kalynn une compensation de 500 $, mais elle a déposé une plainte auprès du tribunal de résolution civile de la Colombie-Britannique, exigeant plus d’argent pour couvrir ses dépenses.

La semaine dernière, le tribunal a tranché en sa faveur.

Les retards de bagages sont l’une des nombreuses frustrations auxquelles les voyageurs sont confrontés dans les aéroports du Canada alors que les compagnies aériennes intensifient leurs opérations pour répondre à la demande de voyages post-pandémique.

Dans le litige Kalynn a fait valoir qu’elle avait droit à 2 120,67 $ pour tous les articles qu’elle prétendait avoir été forcée d’acheter à Dubaï pendant qu’elle attendait ses bagages.

Comme Air Canada avait déjà payé 500 $, elle a demandé un autre 1 620,67 $.

Quatre paires de chaussures, cinq hauts

Une fois qu’elle a appris que ses bagages avaient été retardés, Kalynn a acheté pour plus de 2 000 $ d’articles, dont quatre paires de chaussures, six bas, cinq hauts, un maillot de bain, deux soutiens-gorge, deux paires de sous-vêtements, un paquet de chaussettes et des articles de toilette, selon le jugement écrit du tribunal.

Kalynn a déclaré au tribunal qu’elle avait besoin des vêtements parce que son voyage comprenait une conférence de travail, un dîner professionnel dans un restaurant haut de gamme et des séances d’entraînement au gymnase.

Air Canada a fait valoir que les dépenses étaient excessives et Shelley Lopez, membre du tribunal, était d’accord – dans une certaine mesure.

“Je trouve qu’il était raisonnable pour Mme Kalynn d’acheter des vêtements et des chaussures différents compte tenu des activités qu’elle avait indiscutablement prévues”, a-t-elle écrit.

“Même avec les différentes activités, je trouve que Mme Kalynn n’a pas suffisamment expliqué pourquoi elle avait besoin de quatre paires de chaussures (en plus de ce qu’elle portait dans l’avion) ​​et de six bas et cinq hauts, même si elle devait changer de vêtements pendant un jour.”

Pourtant, Lopez a conclu qu’Air Canada devait une compensation supplémentaire à Kalynn. Elle a ordonné à la compagnie aérienne de verser 700 $ d’indemnisation en plus des 500 $ que la compagnie aérienne avait déjà payés.

Les passagers aériens n’ont pas immédiatement droit au montant maximal de l’indemnisation, mais doivent expliquer au tribunal pourquoi leurs achats étaient raisonnables. (Geoff Robins/AFP/Getty Images)

Passagers ayant droit à une indemnisation

Gábor Lukács, un expert des droits des passagers aériens, se félicite de la décision.

“[It] montre que les passagers qui se rendent au CRT vont obtenir justice », a-t-il déclaré, ajoutant que les passagers n’ont pas besoin d’accepter simplement le montant qu’une compagnie aérienne offre initialement et juge raisonnable.

Au Canada, si les bagages sont retardés, les passagers peuvent réclamer jusqu’à environ 2 200 $ de dommages et intérêts.

Mais la clé, dit Lukács, est de faire comprendre que vos achats étaient justifiables.

“Cette décision … signale au passager que vos bagages sont retardés, ce n’est pas une raison pour faire du shopping”, a déclaré Lukács.

Si un voyageur peut prouver au CRT que tous les articles achetés étaient nécessaires, il dit qu’il est tout à fait raisonnable de s’attendre au maximum en compensation. Il encourage les passagers aériens qui perdent leurs bagages à conserver tous leurs reçus, ainsi que la documentation sur la façon dont les articles ont été utilisés.