Une femme de la Colombie-Britannique reconnaissante des dons de lait maternel veut redonner – Kelowna Capital News

Une grossesse sans heurts a fait rêver Cindy Li de maternité. Mais lorsqu’elle a soudainement commencé à saigner à 32 semaines, son petit garçon est arrivé tôt et avait besoin de lait maternel qu’elle ne pouvait pas produire.

Li était reconnaissant que le lait donné par d’autres mamans soit la meilleure option par rapport au lait maternisé pour le petit Ethan Liang, qui est né le 30 mai et a passé le premier mois de sa vie à l’unité de soins intensifs néonatals du BC Women’s Hospital à Vancouver.

“Je pensais que si je pouvais produire plus que ce dont nous avons besoin, j’aimerais contribuer et redonner également”, a déclaré Li depuis sa maison à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

Elle tire du lait et le stocke dans le congélateur pour aider d’autres bébés et mamans et subit actuellement des tests sanguins pour s’assurer qu’il convient, conformément à la politique de routine des banques de lait.

Frances Jones, coordonnatrice de la banque de lait à l’hôpital, a déclaré qu’il y avait actuellement suffisamment de lait pour un mois supplémentaire, mais qu’un approvisionnement de deux à trois mois est optimal pour expédier à 14 unités de soins intensifs néonatals où les bébés prématurés les plus fragiles du province ont besoin d’être nourris.

Environ 25% du lait donné est utilisé dans les maternités pour les bébés qui ont par exemple beaucoup de jaunisse et dont les mères sont incapables de produire suffisamment de leur propre lait, a-t-elle déclaré.

Les donneurs potentiels sont dépistés pour des problèmes de santé généraux, comme pour le don de sang, suivis de tests sanguins.

Le lait maternel congelé peut être déposé dans plusieurs unités de santé ou hôpitaux de la province, sauf dans le nord de la Colombie-Britannique. Il est ensuite expédié au BC Women’s Hospital, d’où il est distribué après avoir été testé, décongelé, mis en bouteille, pasteurisé et étiqueté, a déclaré Jones.

“La recherche indique clairement que pour un bébé prématuré, son risque de certains troubles comme une maladie intestinale est nettement moindre s’il a du lait maternel”, a-t-elle déclaré.

Trois autres banques de lait au Canada fournissent du lait maternel — à Calgary, Toronto et Montréal.

Jannette Festival, fondatrice et directrice exécutive de la North Star Mothers Milk Bank à Calgary, a déclaré qu’il s’agissait de la seule banque de lait indépendante de ce type au Canada.

Festival a déclaré qu’elle avait vu le besoin d’un approvisionnement en lait maternel alors qu’elle travaillait comme infirmière dans une unité de soins intensifs néonatals.

«Nous couvrons toutes les provinces qui n’ont pas de banques de lait», a-t-elle déclaré à propos de la banque.

Il fonctionne depuis 11 ans et utilise les médias sociaux pour atteindre les nouvelles mamans.

« Nous avons assez de lait, mais je déteste dire ça parce que c’est comme des dons de sang. Vous ne dites jamais « on s’occupe de nous », car cela peut tourner assez vite, surtout si vous entrez dans la saison de la grippe et que les mères sont malades, ne peuvent pas allaiter ou… lorsque les bébés tombent malades. Souvent, ils ont besoin de plus de lait.

La banque, avec 11 dépôts en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, compte généralement environ 650 femmes qui donnent du lait, a déclaré Festival.

« C’est un peu mieux que les dons de sang, qui peuvent être ponctuels. Mais avec les dons de lait, nous avons parfois nos mamans pendant une année entière.

—Camille Bains, La Presse canadienne

BébésFamillesSanté