Une femme de la Colombie-Britannique partage son parcours pour récupérer le patrimoine autochtone après l’avoir perdu en famille d’accueil – Kelowna Capital News

Je suis Blackfoot de la Nation Siksika.

Il fut un temps dans ma vie où j’avais tellement honte de qui j’étais que si quelqu’un disait que j’avais l’air latino ou italien, j’aurais simplement dit: “Oui, je le suis.”

Ma mère était Blackfoot. Elle a toujours été un peu mythique pour moi, quelqu’un que je n’ai jamais eu la chance de connaître. Elle a été adoptée alors qu’elle était bébé. Elle est morte quand j’avais cinq ans. En grandissant, tous ceux qui la connaissaient me disaient que je lui ressemblais.

Cela m’a fait me demander si elle ressentait ce que je ressentais. Si elle savait ce que c’est que d’avoir un pied à mi-chemin d’une porte – d’apparence autochtone, mais en quelque sorte pas autochtone du tout.

Après la séparation de mes parents, ils ont décidé que mon jeune frère et moi déménagerions sur l’île de Vancouver avec notre père tandis que notre mère resterait à Calgary avec nos deux frères et sœurs plus âgés qui partageaient un père différent du nôtre.

Au début, vivre avec mon père était super. Il était notre monde – drôle, aimant, tout ce dont nous avions besoin ou pensions avoir besoin.

Des frites pour le petit-déjeuner, de la nourriture chinoise pour le dîner de Noël et tant d’autres bons souvenirs.

En tant qu’adulte, je suis plus consciente des problèmes plus vastes qui étaient en jeu – les problèmes de protection de l’enfance. Nous vivions dans des hôtels et nous nous déplacions. Souvent, je n’allais pas à l’école et parfois la nourriture manquait.

Des travailleurs sociaux venaient et nous avons été retirés à plusieurs reprises de ses soins. Un jour, mon père a brusquement décidé que nous devions déménager dans l’Okanagan. Nous nous sommes levés et sommes partis. J’étais dévasté. Nous avons pris les vêtements que nous avions et avons laissé toutes nos autres affaires derrière nous.

Le même modèle a émergé dans l’Okanagan : vivre dans des hôtels, pas d’école et de la nourriture limitée. Il ne fallut pas longtemps avant que nous soyons appréhendés et placés dans le système de placement familial à Kelowna.

Nous pouvions rentrer un peu à la maison, mais il y avait toujours une sorte d’incident et nous revenions aux soins. Cela s’est passé pendant quelques années jusqu’à ce que nous soyons finalement placés en permanence.

J’ai ressenti des vagues de honte en me sentant soulagée d’être dans un foyer d’accueil stable ; où j’ai été encouragé à aller à l’école tous les jours ; où j’avais de la nourriture et j’avais des vêtements.

C’était un sentiment difficile à concilier quand j’étais enfant car j’aimais mon père et je voulais vivre avec lui, mais je voulais aussi de la stabilité.

J’avais désespérément besoin de normalité et d’acceptation, donc cela ne me dérangeait pas que mon parent adoptif m’oblige à aller à l’église deux fois le dimanche.

J’ai apprécié le sentiment de communauté, que tout le monde s’étreint et rit, et qu’il y ait toujours un gros déjeuner le dimanche.

Je ne peux pas dire qu’il y a eu un moment précis où ça a changé. Il n’y a pas eu d’échange particulier d’explosion ou de changement de vie; seulement que j’ai commencé à me sentir comme si je n’appartenais pas.

Les « blagues » que faisait ma mère adoptive sur le fait que je « vivais » vraiment jusqu’à être Blackfoot avec mes pieds sales en été ou, plus généralement, le manque total de reconnaissance de ma culture ont commencé à me faire remettre les choses en question.

C’était une plaisanterie permanente que j’étais néerlandais honoraire – quelque chose dont mon parent adoptif était extrêmement fier. L’ironie était perdue pour moi à l’époque qu’elle pouvait être si fière de qui elle était, mais elle ne m’a pas accordé la même allocation. Tout a commencé à se sentir à contre-courant. J’aimais toujours ma mère adoptive, mais je commençais à lui en vouloir, ainsi qu’à l’église et aux gens.

C’était comme une grande façade, un mensonge. Ils avaient quelque chose que je n’avais pas : leur appartenance.

J’ai commencé à questionner l’église, ses valeurs, les jugements. Comment m’y suis-je intégré alors que je n’étais pas dans ma peau ?

J’ai grandi en me sentant indésirable. J’avais toute cette grande famille à Siksika dans le sud de l’Alberta, alors comment se fait-il que je n’aie pas pu vivre là-bas avec eux?

À l’époque, je ne savais pas que j’étais une statistique connue sous le nom de Millenium Scoop – l’un des nombreux enfants autochtones qui ont été retirés de leur famille entre 1992 et 2019 et placés dans des foyers.

Je rêvais que ma mère Twila n’était pas morte. Qu’elle était sur le point de se retrouver et qu’un jour nous nous croiserions dans la rue, nos regards se croiseraient et nous nous connaîtrions. Je me réveillais lourd de perte, le visage mouillé de larmes. Faire le deuil de quelqu’un que je n’ai jamais connu, me sentir privé de la seule personne qui aurait sûrement compris ce que je ressentais. Je me sentais déchiré au milieu, mon esprit s’échappant, dérivant sans but à travers le monde.

Mon voyage pour me retrouver prendrait des années.

Après avoir quitté l’église, ma relation avec ma mère adoptive s’est désintégrée. Je sentais qu’elle jouait un rôle important en m’éloignant de ma famille, et je ne pouvais pas lui pardonner cela. Avec tant de traumatismes et de ressentiment envers ma vie avec elle, je ne pouvais pas la regarder ni notre relation sans la même chose.

Je n’ai jamais été capable non plus de construire la relation que je voulais avec mon père. Il est décédé d’un cancer peu après mon 18e anniversaire. Je rêve de lui aussi et je sais qu’il est fier de ma résilience et de mes réalisations.

Finalement, j’ai renoué avec mes frères et sœurs plus âgés qui ont grandi dans notre réserve et ce fut l’expérience la plus surréaliste. Nous partagions la même mère et avions tellement la même vie, mais nous étions des mondes à part.

Mon frère aîné a plaisanté en disant que j’avais l’air “si blanc”.

J’ai ri à ce moment-là et j’ai juste dit: «Eh bien, je le suis», parce que c’était ce que je ressentais. C’est ainsi que j’ai été élevé : chrétien et hollandais honoraire. Je me souviens encore de ce moment, riant quand il a dit ça, mais sachant que ce n’était pas une blague de grandir si déconnecté de ma culture.

Quand ma fille est née, quelque chose a changé.

Je voulais en savoir plus sur d’où je viens pour qu’elle sache d’où elle venait.

Je n’ai jamais su qu’un tel amour existait et que d’une manière ou d’une autre j’en étais digne. Je l’ai eu, elle m’a eu. Je sais qui je suis quand je la regarde, et elle ne se demandera jamais qui elle est ni d’où elle vient.

Je l’ai fait. J’ai arrêté ce cycle, et avec ça, j’ai accepté ma vie, ma culture, qui je suis : Blackfoot.

Je l’ai emmenée à Siksika pour voir d’où nous venons, elle s’est liée avec ses cousins, et ils viennent ici pour nous voir. Elle n’a pas peur de poser des questions, et je n’ai pas peur ni honte de lui parler de notre histoire ou de la mienne. Notre voyage n’est pas terminé, mais au moins j’ai établi ce lien avec ma famille et nous avons été accueillis à bras ouverts.

Shaylene Lakey vit à Vernon et partage son histoire d’ancienne jeune prise en charge avec Black Press Media.

Photo de l’école de 3e année de Shaylene Lakey à Kelowna. (Contribué)