Une femme de la Colombie-Britannique espère apporter le titre de Miss Canada Globe Petite à la nation Xeni Gwet’in

“J’adore découvrir de nouvelles choses, tout essayer”, a expliqué Sierra Chi?ela William, lors d’une pause de ses fonctions de concours à Toronto.

Élevée dans la communauté éloignée de la Première Nation Xeni Gwet’in, située à 180 kilomètres à l’ouest de Williams Lake, la jeune femme de 19 ans est loin de chez elle à Toronto pour concourir pour le titre de Miss Canada Globe Petite.

Seulement lors de sa première journée de compétition, William a déclaré qu’elle en apprenait déjà beaucoup.

“Je sors davantage de ma zone de confort en faisant cela, ce qui est vraiment génial”, a-t-elle déclaré à propos de l’expérience jusqu’à présent. C’est son tout premier concours. Le concours comprendra des interviews, une soirée de gala, un goûter et un spectacle de talents, ainsi que d’autres événements, dont le mannequinat.

Elle prévoit d’utiliser les aspects de modélisation pour mettre en valeur certains styles autochtones, y compris ceux de sa propre entreprise, appelée Chi?ela Designs, fabriquant des vêtements autochtones, notamment des jupes en ruban et des insignes.

“Je peux honnêtement tout faire avec, ce que j’aime vraiment.”

William exploite sa propre entreprise de couture depuis près de deux ans et a été inspiré pour démarrer le projet grâce à sa grand-mère Eileen William, qui lui avait fait une jupe à ruban, une jupe à jingle et des mocassins. Eileen a appris à coudre à Sierra.

«Je l’admire», a déclaré la jeune couturière, qui est également en troisième année d’un diplôme en travail social.

Sa raison de participer au concours est d’aider à attirer l’attention sur les histoires des survivants des pensionnats et des externats.

Les concurrents choisissent une organisation ou un organisme de bienfaisance à défendre pendant la compétition, et William fera la promotion de l’Orange Shirt Day Society.

« Je suis la première génération à ne pas aller au pensionnat », a déclaré Sierra, dont la grand-mère, le père et l’oncle sont tous des survivants des pensionnats. “Je veux qu’ils soient entendus.”

Alors que seulement environ la moitié des candidats étaient arrivés à ce stade précoce de la compétition, en raison de retards de voyage liés aux conditions météorologiques, elle a déclaré qu’ils attendaient environ 34 candidats au total pour toutes les catégories.

Dans la catégorie Petite de Sierra, les concurrents doivent mesurer cinq pieds et cinq pouces ou moins, et elle mesure cinq pieds et cinq pouces.

Alors que certains peuvent critiquer les concours en mettant l’accent sur l’apparence, Sierra n’a entendu que des choses positives de la part de ses amis et de sa famille.

“Je n’ai reçu que de l’amour et du soutien.”

Sierra est la fille de Shannon Stump et de Roger William, qui a été le chef de Xeni Gwet’in pendant de nombreuses années et a aidé à mener l’affaire du titre et des droits des Tsilhqot’in devant la Cour suprême.

Il est fier de voir sa fille relever ce défi.

“C’est une jeune femme brillante”, a-t-il dit à propos de sa fille, notant qu’elle a grandi avec trois frères aînés, ce qui a probablement contribué à développer une voix forte.

“Depuis qu’elle était petite, elle m’a toujours défié”, a-t-il déclaré en riant.

Sierra Chi?ela William est la toute première femme de la nation Tsilhqot’in à participer au concours Miss Canada Globe Petite.

“Je pense que ce serait incroyable si je gagnais”, a-t-elle déclaré.

Au moment de mettre sous presse, William a annoncé qu’elle avait jusqu’à présent reçu le titre régional de Miss Petite du sud de la Colombie-Britannique.

