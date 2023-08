Une femme de la Colombie-Britannique enterrée dans des colis Amazon qu’elle n’a pas demandés et ne veut pas

Presque tous les jours, Anca Nitu rentre du travail et trouve un colis Amazon qu’elle n’a pas commandé à sa porte.

Au cours des deux derniers mois, Nitu dit avoir reçu plus de 50 colis contenant des chaussures pour femmes. Ils ont été envoyés par des personnes à travers l’Amérique du Nord qui avaient l’intention de les retourner au vendeur Amazon, chaque boîte contenant un bordereau d’autorisation de retour à son adresse.

Elle dit que des coursiers ont également abandonné des colis sur son porche, lui refusant la possibilité de les refuser. Cela a également entraîné des frais de douane de plus de 300 $ pour Connect-on-Delivery (COD) de la part de United Postal Service (UPS). Les factures lui sont envoyées par la société de livraison.

« Je commence à trembler quand je vois des colis à ma porte », a déclaré Nitu, qui dit que le stress lui a coûté le sommeil et son appétit. « Ils continuent à venir, et ça ne s’arrête pas. »

Bien qu’elle n’ait pas déterminé de cause exacte, Nitu soupçonne que sa résidence est utilisée comme adresse de retour par des vendeurs ou des tiers pour jeter leurs produits indésirables. Le Better Business Bureau dit que cela ressemble à un système de retour des fournisseurs, où les vendeurs, généralement de pays étrangers comme la Chine ou l’Inde, contournent les frais d’expédition et d’entrepôt en utilisant une résidence pour expédier leurs produits retournés.

Les vendeurs tiers qui utilisent les centres de distribution Amazon sont tenus de payer pour la préparation et l’emballage des commandes, l’expédition, la manutention et les retours de produits.

Si un client Amazon souhaite retourner un produit à un vendeur tiers, le BBB indique qu’une entreprise pourrait essayer d’économiser de l’argent en choisissant une adresse de retour privée plutôt que d’avoir à payer le coût d’expédition des colis à l’étranger ou de les faire traiter dans des centres de distribution. .

Lorsque les produits retournés par un vendeur ne peuvent être revendus, les entreprises sont chargées de frais d’ordre d’enlèvement et d’élimination.

Neesha Hothi, directrice du marketing et des communications au Better Business Bureau de la Colombie-Britannique, dit qu’elle n’a pas entendu parler de l’arnaque locale, mais qu’elle courant aux États-Unis

« C’est plus facile et moins cher pour les vendeurs d’avoir [returned products] envoyé à cette adresse aléatoire que de l’envoyer en Chine », a déclaré Hothi. « Il se peut que l’entrepôt ait demandé au vendeur de retirer ses produits invendus des centres de distribution, ou que son contrat se termine.

REGARDER | Les géants de la mode imposent des frais sur le retour des achats en ligne : Certains détaillants commencent à facturer les retours en ligne Les détaillants commencent à facturer les clients qui cherchent à retourner des articles achetés en ligne afin de réduire le nombre d’achats renvoyés en premier lieu.

Le Better Business Bureau a également fait référence à l’escroquerie de brossage d’Amazon, où les entreprises achetaient des produits et les faisaient envoyer à des clients aléatoires afin qu’ils puissent écrire des critiques vérifiées, mais Nitu dit que ce qui lui arrive est sensiblement différent.

La plupart des chaussures ont un bordereau de retour qui porte son nom et son adresse mais sont destinés aux vendeurs de chaussures aux États-Unis. Le bordereau de retour porte son nom et ses informations mais est adressé à une entreprise.

Nitu dit qu’elle conteste les frais de douane d’UPS.

« J’ai refusé de payer et le litige avec UPS est toujours en cours », a déclaré Nitu. « Ils sont complètement déraisonnables. J’ai essayé d’expliquer la situation, et ils n’étaient pas gentils, disons-le ainsi. »

UPS a déclaré à CBC qu’il avait l’intention d’enquêter sur le problème, mais qu’il ne souhaitait pas faire de commentaire officiel tant qu’il n’aurait pas contacté Nitu.

Le Better Business Bureau dit qu’il facilite la correspondance entre Nitu et le siège social d’UPS.

Amazon prend des « mesures correctives »

Après de nombreuses correspondances par e-mail et des heures passées au téléphone à parler aux agents clients d’Amazon et d’UPS, Nitu dit qu’elle n’a fait aucun progrès pour arrêter les livraisons.

Nitu a également déposé un rapport de police auprès de la GRC de Langley, qui lui a dit d’ouvrir et de jeter les colis.

« Le constable a consulté ses supérieurs, et ils ne savent pas par où commencer pour enquêter là-dessus.

« Je n’ai pas de stockage et je ne peux pas garder toutes ces chaussures indéfiniment », a déclaré Nitu, qui a commencé à donner les chaussures sur son lieu de travail et à Goodwill, une organisation caritative qui récupère les vêtements d’occasion. « Ils ne me sont absolument d’aucune utilité. »

Nitu dit qu’Amazon et UPS ne traitent pas ses demandes avec urgence. Elle a été en contact avec des agents clients et des membres de l’équipe exécutive des relations avec la clientèle d’Amazon, mais elle dit que son problème a été transmis.

Anca Nitu dit qu’elle a scotché cet avis à sa porte disant aux livreurs de ne pas déposer de colis comme UPS le lui a conseillé. (Shawn Foss/CBC)

Dans une déclaration écrite à CBC, Amazon indique que les personnes dans sa situation peuvent signaler des colis en ligne via leur formulaire Signaler un colis indésirable, mais ils n’ont pas précisé quels processus sont en place pour résoudre le problème spécifique de Nitu concernant les livraisons de volumes indésirables.

« Le cas en question a été traité et des mesures correctives sont prises pour arrêter les colis », écrit-il.

Cependant, Nitu dit que le problème n’a pas encore été résolu.

Dans une correspondance par e-mail partagée par Nitu, UPS lui a conseillé de refuser la livraison et, si personne dans le ménage n’est sur place, une note peut être laissée à sa porte indiquant son refus d’accepter la livraison.

‘Tenir un registre de la correspondance’

Nitu dit que les livraisons étaient liées à son compte Amazon inactif.

« Je ne sais pas ce qu’Amazon leur permet de faire parce qu’ils ont mis la main sur mon nom, mon adresse et mon ancien numéro de téléphone. »

Anca Nitu dit que chaque colis était accompagné d’un bordereau de retour portant son adresse, mais qu’il était destiné à être envoyé à une entreprise américaine. (Shawn Foss/CBC)

Hothi dit que les informations des clients pourraient être volées de plusieurs façons, comme dans les escroqueries par hameçonnage.

« Cela pourrait être aussi simple que quelqu’un vole votre courrier, prend une photo de votre courrier, ou vend d’autres produits et pourrait avoir vos informations d’un autre endroit », a-t-elle déclaré.

Nitu dit qu’elle craint de recevoir éventuellement des factures plus lourdes pour les frais de service du vendeur. « Ces comptes vendeurs pour Amazon ne sont pas gratuits. Amazon facture ces vendeurs, et mon nom et mon adresse sont liés à un compte vendeur. »

Elle refuse de payer les frais COD d’UPS. Elle dit que d’autres transporteurs comme Postes Canada et FedEx ne lui ont pas facturé et lui ont permis de refuser des colis sans frais en appelant le bureau de poste.

« UPS a été un vrai cauchemar », a déclaré Nitu. « J’ai appelé et demandé à UPS de récupérer leurs colis, et ils ont dit » bien sûr « , mais rien ne s’est passé le lendemain. »

Hothi conseille aux clients aux prises avec des entreprises de conserver une trace de toute correspondance et d’obtenir des rapports d’incident.