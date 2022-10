Une femme de la Colombie-Britannique dit qu’elle a failli être tuée par une poutre métallique à travers le pare-brise

Une femme de la Colombie-Britannique dit qu’elle a failli être tuée lorsqu’une poutre métallique qui s’est envolée d’un camion de transport sur l’autoroute 1 a percuté son pare-brise, se rappelant qu’elle avait à peine eu le temps de cligner des yeux – et lorsqu’elle a ouvert les yeux, elle était couverte de verre brisé.

“Tout s’est passé si vite. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à mes options”, a déclaré Susan Milne, une résidente de North Vancouver.

Elle conduisait vers le sud sur le pont Iron Workers Memorial lorsque cela s’est produit juste avant 14 heures vendredi.

La police de Vancouver pense que le faisceau s’est envolé d’un camion se dirigeant dans la direction opposée, a rebondi sur le tablier du pont et a sauté par-dessus la barricade centrale – avant de s’immobiliser dans le pare-brise du Milne.

Les images fournies par la police et Milne montrent qu’une partie du faisceau est passée directement entre la vitre côté conducteur et l’appui-tête, à quelques centimètres de la tête de Milne.

Le morceau de métal en forme de L semble avoir été arrêté par le volant de Milne avant qu’il ne puisse entrer entièrement dans la voiture.

“Je me suis retournée pour regarder mon fils pour m’assurer qu’il allait bien”, a-t-elle déclaré. “Il dormait et il vient de se réveiller avec le bruit. Et je l’ai rassuré que tout allait bien.”



AUCUNE AMBULANCE N’EST VENUE

D’autres conducteurs se sont précipités vers la voiture de Milne et ont appelé le 911.

Elle dit que les pompiers du district de North Vancouver ont été les premiers intervenants d’urgence à arriver, suivis peu après par la police de Vancouver, mais aucune ambulance n’est jamais venue.

Dans un communiqué, les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont déclaré avoir “dépêché l’ambulance disponible la plus proche, mais la première unité a été détournée vers un appel plus urgent mettant la vie en danger”.

Une deuxième ambulance s’est retrouvée prise dans le bouchon de circulation causé par l’accident.

Après avoir attendu sur le tablier du pont pendant 30 à 40 minutes, les policiers ont ramené Milne et son fils chez eux, puis elle s’est rendue à l’hôpital par ses propres moyens.

Elle a été laissée avec des coupures et des ecchymoses, et son fils s’en est sorti indemne.

“Si ma vie avait été suspendue à un fil, nécessitant des soins médicaux urgents, je ne sais pas ce qui se serait passé”, a déclaré Milne, à propos du retard de l’ambulance.

LA POLICE DEMANDE AU CONDUCTEUR DE S’AVANCER

La police de Vancouver dit qu’il n’est pas clair si l’autre conducteur était immédiatement au courant de ce qui s’était passé et pense qu’il a continué vers North Vancouver.

“Nous aimerions que cette personne se présente volontairement et parle avec nos enquêteurs, mais nous examinerons également la circulation et la vidéo de la caméra de tableau de bord pour tenter d’identifier la personne si elle ne se manifeste pas”, a déclaré le sergent. Steve Addison a déclaré dans un e-mail. “Nous devons mener une enquête supplémentaire et comprendre toutes les circonstances avant de tirer des conclusions.”

On ne sait pas quelles conséquences, le cas échéant, le conducteur du véhicule qui a perdu le faisceau pourrait subir.

Milne est ébranlée mais reconnaissante qu’elle et son fils n’aient pas été gravement blessés – ou pire.

“J’ai manqué de quelques centimètres sur mon côté gauche, mais il y avait le faisceau à l’avant et cet impact s’est poursuivi vers l’avant… Je ne veux même pas y penser”, a-t-elle déclaré. “Je suis incroyablement bénie d’avoir Je suis ici en ce moment.”