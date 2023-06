Une femme de la Colombie-Britannique dit que la pénurie de médecins et les préjugés anti-autochtones pourraient être la raison pour laquelle les médecins ont raté son cancer

Une femme du nord de la Colombie-Britannique lutte contre un myélome multiple qui, selon elle, aurait pu être attrapé beaucoup plus tôt si elle avait eu un médecin de famille pour assembler les pièces du puzzle de ses symptômes.

Laurie Mercer, 57 ans, une Nisga’a vivant à Terrace, se trouve actuellement à l’hôpital général de Vancouver après qu’une tumeur a grossi au point de lui casser une vertèbre.

Elle a dit que la croissance de la tumeur lui avait causé une douleur atroce, mais cinq médecins de clinique sans rendez-vous n’ont pas complètement enquêté sur sa cause et pense que son histoire est un autre exemple de la façon dont une pénurie de médecins de famille conduit à des soins fragmentés.

« Je sais que je ne suis pas un cas particulier, mais je suis celui qui passe entre les mailles du filet », a déclaré Mercer.

Laurie Mercer et son mari, Paul, sont photographiés dans sa chambre d’hôpital. (Ben Nelms/CBC)

Elle a dit qu’elle se demandait également si elle avait reçu des soins appropriés en raison du racisme systémique au sein du système médical.

« Malheureusement, les gens me voient comme une femme autochtone. Et certains… me renverraient à cause de mon appartenance ethnique. »

En 2017, Mercer a déclaré qu’un test sanguin avait révélé un faible nombre de globules blancs, ce qui peut indiquer un cancer.

REGARDER | Paul Mercer chante une chanson de paix nisga’a à sa femme alors qu’elle lutte contre le cancer : Paul Mercer chante pour sa femme alors qu’elle combat le cancer Laurie Mercer est à l’hôpital général de Vancouver et lutte contre le cancer. Elle dit que le chant de son mari dans la langue nisga’a l’aide à soulager sa douleur.

Elle a dit que le médecin de la clinique sans rendez-vous lui avait conseillé d’attendre et de voir si les choses progressaient. Elle n’avait pas de médecin de famille à l’époque.

Trois autres médecins sans rendez-vous en cinq ans lui ont dit la même chose. Une quatrième, qu’elle a vue virtuellement, a dit qu’elle obtiendrait une référence spécialisée, mais Mercer a déclaré que cela ne venait jamais.

Elle pense qu’une enquête plus approfondie était justifiée car la situation est devenue beaucoup plus grave.

Battez-vous pour être entendu

En mai, Mercer souffrait de maux de dos extrêmes et s’est rendu à plusieurs reprises à l’hôpital Mills Memorial de Terrace, insistant sur le fait que quelque chose n’allait vraiment pas.

À une occasion, elle a dû protester auprès d’un médecin pendant des heures pour être admise pour un traitement ultérieur. Elle a dit qu’elle se sentait ignorée et rejetée.

« Il n’arrêtait pas de me parler à chaque fois que j’essayais de parler. J’ai juste dit, je suis votre patient, vous devez m’écouter. »

Mercer critique le traitement qu’elle a reçu au Mills Memorial Hospital de Terrace. (Santé du Nord)

Une imagerie plus approfondie a détecté ce que l’on a d’abord pensé être un kyste sur sa colonne vertébrale, mais qui était en fait une tumeur. La tumeur, source de ses maux de dos, a provoqué la fracture d’une vertèbre.

Six ans après qu’un test sanguin ait révélé un faible nombre de globules blancs, elle a été transportée par avion à Vancouver pour y subir une intervention chirurgicale. Mercredi, une biopsie a révélé un myélome multiple, un cancer qui commence dans les globules blancs.

Le ministre dit que des médecins sont embauchés

Mercer croit qu’un médecin de famille lui aurait donné une meilleure chance de détection précoce.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré que davantage de travailleurs de la santé étaient embauchés.

« C’est souvent un défi dans les régions rurales et les petites régions de la Colombie-Britannique », a déclaré Dix, mais a souligné un effort accru pour faire travailler des médecins de famille formés à l’étranger.

Mercer se demande également si son histoire est un exemple d’attitudes anti-autochtones dans le système de santé. C’est un problème qui a été identifié dans le rapport provincial In Plain Sight en 2020.

Des cartes de bonne santé bordent un rebord de fenêtre au chevet de Laurie Mercer dans sa chambre d’hôpital à l’hôpital général de Vancouver. (Ben Nelms/CBC)

Le rapport a révélé que les travailleurs de la santé fondaient parfois leurs décisions de soins sur des stéréotypes. Et il a noté que les conséquences de ces préjugés peuvent être mortelles.

« Ces choses sont beaucoup plus profondes dans notre subconscient que nous ne le pensons », a déclaré Farah Shroff, professeure à l’UBC et chercheuse en équité en santé. « La plupart des gens n’entreprennent pas de faire ces choses parce que ce sont de mauvaises personnes… La plupart des Canadiens ont des préjugés inconscients. »

Shroff dit que l’incrédulité d’un patient est l’une des façons les plus courantes dont ces préjugés se manifestent. Les femmes peuvent être perçues comme hystériques et les Autochtones comme simplement dépendants.

Dix a reconnu que davantage devait être fait, réitérant l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du rapport 2020.

Mercer s’attend à commencer la chimiothérapie bientôt. Elle craint de retourner à Terrace à mesure que son traitement progresse.

« L’hôpital Mills Memorial doit gagner ma confiance et m’assurer que si j’y vais pour ma chimio, ils ne me refuseront pas », a-t-elle déclaré. « Parce que ma vie en dépend maintenant. »

La Northern Health Authority, qui exploite Mills Memorial, n’a pas répondu aux demandes de commentaires dans les délais.

Pour s’inspirer dans sa lutte contre le cancer, les petits-enfants de Mercer ont dessiné une photo de sa caravane et de sa voiture collée au mur de son hôpital.

Son pronostic est bon. Elle espère qu’elle va bientôt camper avec eux.