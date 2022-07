Une femme de la Colombie-Britannique devient la première Canadienne à créer un testament juridique entièrement numérique – Kelowna Capital News

À minuit le 1er décembre 2021, Sam Dixon est devenu la première personne au Canada à créer un testament entièrement numérique.

Avant la fin de l’année dernière, tous les testaments légaux exigeaient qu’ils soient imprimés sur papier et signés par des témoins en personne.

Cependant, grâce à certaines avancées technologiques et à des modifications de la législation provinciale, les testaments peuvent désormais être rédigés, signés et stockés numériquement en Colombie-Britannique.

“Cela semble être une amélioration de bon sens”, a déclaré Erin Bury, PDG et cofondatrice de willful., la start-up canadienne qui a offert ses services à Dixon, 24 ans, pour l’aider à créer, signer et conserver son testament. « Nous nous attendons à ce que d’autres provinces canadiennes emboîtent éventuellement le pas.

Dans un sondage mené par la CIBC, moins de la moitié de tous les adultes admissibles en Colombie-Britannique avaient un testament, et plus de 40 % des personnes interrogées ont déclaré qu’une solution numérique de création de testament serait l’action la plus efficace pour créer un testament.

Pour qu’un testament soit valide en Colombie-Britannique, il doit respecter les conditions énoncées dans une loi provinciale appelée la Loi sur les testaments, les successions et les successions. Parmi les exigences, il faut que le testament soit signé par le testamentaire et deux autres témoins présents au moment de la signature.

Après le début de la pandémie, les législateurs ont commencé à discuter de la mise à jour de la loi pour permettre la signature numérique des testaments.

“Pendant la pandémie, je pensais beaucoup plus à ma mortalité, ce qui a vraiment mis les choses en perspective pour moi”, a déclaré Dixon dans une interview de Victoria. “Je voulais m’assurer que ma mort soit gérée selon mes convictions.”

Si une personne décède sans testament, ses biens et sa richesse seront répartis selon les règles gouvernementales. Le partage standard des successions est généralement limité aux époux/conjoints de fait et aux enfants et n’inclut pas les amis, les partenaires hors union de fait ou les autres membres de la famille.

Les comptes Internet d’un individu ne sont généralement pas inclus dans les dispositions gouvernementales sur le décès. Cependant, à mesure que les médias sociaux deviennent une partie de plus en plus importante des moyens de subsistance des gens, ils peuvent devenir une considération cruciale lors de la création de testaments.

“Les entreprises de médias sociaux ne vous permettent généralement pas de transmettre vos comptes aux membres de votre famille sans consentement écrit, donc c’était cool d’avoir l’opportunité d’y penser dès le début”, a déclaré Dixon.

Étant donné que les situations financières et la propriété des actifs sont fluides au cours de la vie d’un individu, les testaments peuvent nécessiter une mise à jour, ce que Dixon prévoit de refaire bientôt.

Compte tenu de sa jeunesse relative, Dixon prévoit de mettre à jour son testament bientôt.

“Notre objectif n’est pas seulement que tout le monde ait un testament, mais qu’ils le tiennent également à jour”, a déclaré Bury.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Décès