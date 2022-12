Une femme de la Colombie-Britannique bat tous les pronostics pour survivre à un accident de motoneige dans les montagnes

Sheila Butler a grandi dans la motoneige de West Chilcotin. (Photo soumise) Sheila Butler, au centre, continue d’être reconnaissante de l’aide qu’elle reçoit de ses filles jumelles Sydney Zwack, à gauche, et Courtney Zwack. (Photo soumise) Sheila Buter, deuxième à partir de la gauche, avec son petit-fils Malachi, sa fille Courtney Zwack et Sydney Zwack passent Noël ensemble alors que Sheila continue de se remettre d’un grave accident de motoneige le 22 janvier 2022. (Photo soumise)

Une femme de Cariboo Chilcotin continue de déjouer les pronostics après avoir survécu à un grave accident de motoneige il y a 11 mois.

Motoneige expérimentée, Sheila Butler faisait de la luge avec son cousin, son fils et quelques amis près du lac Hendrix dans le sud de Cariboo le 22 janvier 2022 lorsqu’elle s’est écrasée dans une tranchée et quelques instants plus tard a été heurtée par le traîneau d’un deuxième conducteur.

L’arrière de la tête étant séparé de la colonne vertébrale de deux centimètres, elle s’est rompue le foie et la rate, s’est fracturé une côte, a eu une déchirure de la coiffe des rotateurs et du biceps, et a subi une profonde entaille le long de la mâchoire droite.

Le chirurgien orthopédiste de l’Hôpital général de Vancouver, le Dr Charles Fisher, a dirigé l’opération.

“Il a dit que la dernière fois qu’il avait vu une blessure comme la mienne, c’était il y a 11 ans et que la personne n’avait pas survécu”, a déclaré Butler. “Je ne sais pas combien de chirurgiens ils ont eu pendant mon opération, mais ils étaient là pour apprendre et m’aider à me remettre sur pied.”

C’était la première fois que Butler et les autres allaient faire de la luge dans la région, située à environ 90 km au sud de Williams Lake.

Vers 16h30, le groupe a commencé à descendre la montagne vers l’endroit où ils s’étaient garés.

Il y a un ancien site minier de molybdène dans la région qui a fonctionné de 1965 à 1983.

Elle se souvient que le ciel s’était transformé en nuages ​​élevés et que la lumière était plate alors qu’elle se dirigeait vers la route qui passe devant l’ancien site minier. Il y avait environ huit à dix pieds de neige au sol.

Soudain, elle a vu une petite berme devant elle, dont elle a appris plus tard qu’il s’agissait d’une tranchée artificielle mise en place pour empêcher les véhicules d’entrer.

Elle s’est rapidement rendu compte que la tranchée était profonde et en une fraction de seconde, elle a décidé d’appliquer ses freins, légèrement.

Malheureusement, elle n’était pas préparée à la profondeur de la tranchée lorsqu’elle s’est écrasée.

“J’ai essayé de retenir mon corps de l’impact, mais la force était trop grande et j’ai soufflé dans mes bras.”

Au début, elle allait bien et a commencé à retirer la neige de son casque, mais un autre traîneau qui arrivait derrière elle n’a pas vu la tranchée non plus. Il ne savait pas qu’elle était tombée dedans.

La prochaine chose qu’elle sut, elle sentit un choc sur son dos de l’autre traîneau, un bourdonnement dans ses oreilles et puis plus rien.

«Il a frappé le trou si fort après m’avoir frappé dans la neige et s’est fait éjecter par-dessus son guidon après avoir heurté la rive opposée. Son corps a atterri sur la berge.

Lorsque son cousin Arnie Kunka s’est présenté, il s’est approché du bord du trou et regardait autour de lui pour évaluer la situation, se demandant comment il allait tirer les deux traîneaux hors de la tranchée.

À ce moment-là, le cavalier dont le traîneau a heurté Butler a commencé à crier de l’endroit où il avait atterri de l’autre côté, disant que Butler était sous son traîneau et tout ce qu’il pouvait voir, c’était ses bottes qui sortaient.

Rapidement, ils ont commencé à la sortir de la neige.

“C’était une scène brutale”, a déclaré Butler. “J’étais inconscient et je ne respirais pas. Ils ont pensé qu’ils avaient découvert un cadavre.

Arnie retira soigneusement la mentonnière de son casque. Quand il a vu le sang pomper de l’entaille sur sa mâchoire, il a su qu’elle avait un cœur qui battait et qu’elle était en vie.

Il a redressé légèrement son cou pour retirer son casque, ce qui a ouvert sa trachée et son œsophage et elle a commencé à respirer par elle-même.

“Il a dit que c’était un horrible bruit de rugissement au début, puis il a commencé à respirer normalement.”

Arnie la tenait dans une colonne vertébrale en C pour garder sa tête et son cou droits lorsqu’elle a repris conscience environ 30 minutes plus tard.

Les tentatives du groupe pour allumer un feu avec du carburant de traîneau ont échoué car le bois était trop vert.

Deux des traîneaux sont descendus à l’ancienne ville de Hendrix Lake où il y avait d’autres coureurs.

Michelle Ball, qui a les premiers soins de niveau trois, et Court Wilson ont couru avec du bois sec, des couvertures et d’autres fournitures.

“J’aurais dû m’échauffer mais je ne l’ai jamais fait. Je n’ai jamais eu aussi froid que ce jour-là de ma vie », a déclaré Butler.

Donny Kunka, le fils d’Arnie, a utilisé son GPS Zoleo pour envoyer un SOS et a envoyé un SMS pour confirmer l’emplacement et a demandé une ambulance aérienne.

Butler a déclaré que Donny avait envoyé plusieurs autres messages pour augmenter l’urgence de l’envoi du 911 pour leur faire savoir que son état empirait.

«Nous avons appris que quelques hélicoptères avaient été annulés, mais il a ensuite reçu un SMS me demandant si j’avais du liquide dans les voies respiratoires. Donny a répondu oui, elle saigne de la bouche et des fluides sont dans les voies respiratoires.

Ce texte final a entraîné l’envoi d’un hélicoptère.

Lorsque South Cariboo Search and Rescue est arrivé vers 22 heures, ils ont pris en charge les premiers soins jusqu’à ce qu’un hélicoptère Talon, déployé par North Shore Search and Rescue, soit arrivé vers minuit, près de sept heures après l’accident.

À bord se trouvaient un médecin urgentiste et un anesthésiste.

Butler a été déplacé sur une civière dorsale, enveloppé dans des couvertures et transporté dans l’hélicoptère.

L’entaille dans sa mâchoire avait des bandages compressifs appliqués par Arnie et les autres, mais parce que c’était un saignement artériel, il jaillissait encore, d’autant plus une fois qu’elle était à l’intérieur de l’hélicoptère et qu’elle commençait à se réchauffer.

Elle a d’abord été transportée au Cariboo Memorial Hospital de Williams Lake, puis évacuée médicalement à Kamloops le lendemain, avant d’être transférée au Vancouver General Hospital (VGH) le mardi 25 janvier.

Chirurgie et récupération

La chirurgie à VGH a duré environ cinq à six heures. Après l’opération, elle se souvient que le personnel médical voulait qu’elle serre les doigts et les mains parce qu’ils craignaient vraiment la paralysie.

“Dès le premier jour, j’ai pu serrer avec ma force normale sans picotement, sans engourdissement.”

Cependant, son cou avait mal.

Tout mouvement donnerait l’impression de déchirer ou de tirer des points de suture, mais on lui a assuré que cela provenait de l’opération et qu’il ressentirait cela pendant quelques jours.

Elle a encore une plaque à l’arrière de la tête et des vis dans les vertèbres C0 à C4.

“Ils ont dit qu’il faudrait 10 mois à un an avant de pouvoir penser à les retirer.”

Les tiges partent de l’arrière de la plaque à la base de son crâne et traversent les vis qui ancrent essentiellement les tiges pour maintenir sa tête stable jusqu’à ce que tous les tissus mous guérissent. Il n’y avait pas d’os cassés, juste des ligaments, des muscles, des tendons et des nerfs déchirés.

Bien qu’elle ait remarqué une certaine amélioration, elle ne peut toujours pas faire grand-chose avec sa tête et son cou. Elle peut tourner la tête à un certain angle, qu’elle a abordé grâce à la physiothérapie.

Chaque semaine montre un peu plus de progrès mais les tiges limitent son amplitude de mouvement.

“Ils espèrent un rétablissement de 85 à 95%, mais ils ne savent pas vraiment avec certitude car ce n’est pas quelque chose qu’ils ont vécu auparavant.”

Les tiges limitent également sa capacité à regarder vers le plafond et vers le sol.

Une partie de la récupération consiste à se fixer des objectifs pour rester concentré et maintenir une attitude positive.

“J’ai rejoint une salle de sport il y a quelques mois parce que j’avais déchiré la coiffe des rotateurs et le tendon du biceps. L’homme à qui appartient la salle de sport travaillait lui-même à VGH en tant que physiothérapeute.

Les os derrière ses yeux et ses joues ont été fracturés par le coup lors de l’accident et ses yeux se sont retrouvés avec un effet de prisme.

Elle était incapable de se concentrer sur un objet et avait une double vision pendant longtemps.

Un optométriste a prescrit des lunettes à prisme qui ont aidé.

“Je n’ai plus de double vision, mais regarder quelque chose comme des sapins à distance est toujours foiré. Je suis sûr que ça viendra avec le temps.”

Il n’y avait pas une égratignure, une éraflure ou une marque sur son casque.

“La seule coupure était sur la couverture qui maintient la mentonnière.”

Au moment de l’accident, elle vivait à Williams Lake.

Maintenant, elle fait la navette entre les maisons de ses filles jumelles Courtney Zwack à Kamloops et Sydney Zwack à Kelowna pour assister à différents rendez-vous.

Butler a grandi à Bluff Lake dans le West Chilcotin.

Elle a participé à des courses de motoneige pendant 10 ans, dont huit avec la BC Snowmobile Federation.

“J’ai fait beaucoup de courses de cross-country à Anahim Lake pendant 60 miles et 120 miles.”

La première année où elle a couru le 60 milles, Wynee Sager d’Anahim Lake l’a battue.

«Chaque année après cela, je n’ai jamais laissé personne me battre. C’était à l’époque. Ce furent des années amusantes.

Le traîneau qui l’a frappée n’avait pas d’assurance, alors Butler a été reconnaissant pour une vente aux enchères en ligne lancée par son amie Cordy Cox pour l’aider à se rétablir.

“C’était tellement incroyable. J’étais tellement reconnaissant. Je ne pouvais pas croire ce que la communauté s’est mobilisée pour faire.

Elle bénéficie de certains avantages de son employeur Dawson Road Maintenance, où elle travaillait comme gestionnaire des opérations, et utilise l’argent de la collecte de fonds pour payer les traitements en cours qui ne sont pas couverts par les avantages.

L’accident de motoneige était son premier et l’expérience a été une courbe d’apprentissage.

“C’est définitivement un endroit où aucun d’entre nous n’était allé auparavant. Nous sommes allés avec quelques gars qui savaient où ils allaient, mais quand nous avons quitté la montagne, ils ne menaient pas le peloton.

Deux des traîneaux allaient plus vite et ont réussi à dégager la tranchée, l’un d’eux à peine, a-t-elle ajouté.

«Ce n’est qu’une de ces choses. Mauvais endroit au mauvais moment et territoire inconnu.

monica.lamb-yorski@wltribune.com

