Une femme de la banlieue de Detroit dit avoir trouvé une grenouille vivante dans un contenant d’épinards

SOUTHFIELD, Michigan (AP) – Une femme de la banlieue de Detroit a déclaré avoir eu peur lorsqu’elle a découvert une grenouille vivante dans un contenant d’épinards acheté dans une épicerie.

Amber Worrick de Southfield a déclaré avoir acheté le paquet scellé d’épinards Earthbound Farm plus tôt cette semaine dans un magasin Meijer, a rapporté WJBK-TV. Quand elle est rentrée chez elle, sa fille a trouvé une grenouille vivante dans le conteneur et a crié, a déclaré Worrick.

« C’était vivant et émouvant », a déclaré Worrick. « Dieu merci, je n’ai pas mangé la grenouille. »

Worrick a déclaré qu’elle avait immédiatement renvoyé le colis et la grenouille au magasin. Les travailleurs là-bas ont relâché la grenouille et lui ont remboursé, a-t-elle déclaré.

La vidéo de la chaîne de télévision montrait la grenouille dans un récipient scellé.

Jennifer Holton, porte-parole du Département du développement agricole et rural du Michigan, a déclaré au Detroit Free Press que le magasin n’aurait pas dû libérer la grenouille car les autorités ne savent plus si elle est originaire de l’État.

Elle a déclaré que le département avait renvoyé l’incident à la Food and Drug Administration des États-Unis. Les responsables de Meijer ont déclaré que la grenouille avait été déplacée dans une nouvelle maison à l’extérieur.

Les responsables de Taylor Farms, basé en Californie, propriétaire d’Earthbound Farm, se sont excusés dans un communiqué et ont promis de continuer à fournir « les légumes les plus frais et de la meilleure qualité aux consommateurs ».

The Associated Press