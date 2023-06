Une femme de Kelowna remporte la première place du classement général à l’ultramarathon Shuswap et bat le record du parcours

Michelle Reddy a battu la bande lors de la course de trail de 60 km, remportant la victoire

Michelle Reddy et son partenaire d’entraînement Gunner (Strava)

Une femme de Kelowna a écrasé le terrain et a remporté l’Ultramarathon Shuswap, battant la deuxième place, un homme de Vernon, de dix minutes.

Pour les amis de l’athlète de montagne polyvalente Michelle Reddy, il n’est pas surprenant qu’elle ait battu le record du parcours et écrasé la course à pied de 60 km le samedi 24 juin.

Reddy s’entraîne en faisant du ski de fond, du vélo de montagne et de la course avec son chiot Gunner.

En plus de gagner le droit de se vanter de sa sœur, qui courait également l’ultramarathon, Reddy a remporté l’entrée et le voyage pour participer à une course par étapes de montagne de trois jours dans les Andes.

Tristan Hoekstra a été le premier homme et le deuxième au classement général de la course de 60 km.

Dans la course de 120 km, Ailsa MacDonald a été la première femme à terminer et a terminé deuxième au classement général devant le vainqueur Ihor Verys.

Pour des photos de l’action du week-end de course et plus d’informations sur les courses de trail, visitez Lewiston Ultra Events sur Instagram ou sur lewistonultraevents.com.

