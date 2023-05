Une femme de Kelowna plaide coupable du meurtre de son mari et est condamnée à 14 ans

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails graphiques qui peuvent déclencher certains lecteurs.

Une femme auparavant inconnue de la police a plaidé coupable devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique de Kelowna pour le rôle qu’elle a joué dans la mort de son mari et a ensuite été condamnée à 14 ans de prison.

Le 29 mai, Billie-Jo Bennett, 56 ans, a plaidé coupable à l’accusation moindre mais incluse d’homicide involontaire coupable et a plaidé non coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré. Elle a accepté l’exposé des faits soumis par les procureurs de la Couronne et de la défense dans cette affaire.

Peu de temps après avoir poignardé à mort son mari, James Bennett, le matin du 18 octobre 2021, Billie-Jo est sortie pour fumer une cigarette et appeler le 911. Elle a ensuite dit calmement aux opérateurs qu’elle avait tué son mari.

Après son arrivée sur les lieux, la police a placé Billie-Jo en état d’arrestation et a été interrogée ce jour-là, cependant, elle n’a pas encore été inculpée. Elle a ensuite été appréhendée en vertu de la loi sur la santé mentale plusieurs semaines plus tard, date à laquelle elle a été accusée de meurtre au deuxième degré le 8 décembre.

Bennett est resté en prison depuis l’arrestation et n’a pas demandé d’enquête sur le cautionnement.

Plus tôt dans le procès, une vidéo du témoignage de la police de Bennett a été diffusée devant le tribunal. Dans la vidéo, Bennett a expliqué qu’elle ne voulait pas contrarier son mari en lui parlant de leurs problèmes d’argent. Elle était responsable de leurs finances et a déclaré qu’ils risquaient de perdre leur voiture et leurs téléphones et de devenir sans abri.

« Je pensais qu’il serait plus facile pour moi d’être ici et de gérer les choses que lui… tuer James le soulagerait de tout. »

Elle a expliqué que James n’aimait pas s’occuper des finances et deviendrait silencieux avec elle lorsqu’il serait contrarié.

Quelques jours avant de tuer son mari, Billie-Jo a tenté de se suicider et elle a déclaré qu’elle avait initialement prévu de se suicider après avoir tué James.

Le matin de l’incident, James dormait dans le lit du couple. C’était un petit homme frêle, ne pesant que 85 livres au moment de sa mort.

Billie-Jo a utilisé un couteau de cuisine pour poignarder James dans le dos pendant qu’il dormait.

« Vous devez réaliser que c’est un très petit homme et que c’est un gros couteau », a-t-elle déclaré lors de son témoignage vidéo à la police.

Avant la condamnation, Billie-Jo a fait une courte déclaration.

« Eh bien, je ne me suis pas réveillé ce matin-là pour faire ça. J’aimais Jim de tout mon cœur, et je l’aime encore aujourd’hui.

Bennett recevra un an et demi de crédit pour les 537 jours qu’elle a déjà purgés.

