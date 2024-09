Une femme de Kelowna monte sur la scène de Jeopardy – Kelowna News

Photo : Contribution Rachael Crawley sera présente dans Jeopardy mardi.

Dîner, plats et danger.

C’est l’ordre dans lequel se déroulaient de nombreuses nuits de Rachael Crawley lorsqu’elle grandissait à Kelowna.

« Regarder Jeopardy était une tradition dans la famille de ma mère et quand ma mère m’a eu, c’était intégré à la routine quotidienne », a déclaré Crawley lundi depuis sa maison actuelle en Ontario.

« C’était aussi naturel que de se brosser les dents ou de préparer du café – cela faisait partie de la journée. »

Autant dire que lorsque Crawley fera ses débuts dans un épisode de Jeopardy demain, cette routine familiale deviendra quelque chose de bien plus remarquable.

Lors des soirées de visionnage dans sa ville natale et dans tout le pays, les amis et la famille de Crawley seront ravis de la voir monter sur la scène qui fait partie intégrante de leur vie depuis si longtemps.

Elle ne peut pas encore dire comment elle s’en est sortie au jeu télévisé emblématique, mais l’exportatrice de Kelowna peut dire qu’être une candidate de Jeopardy a été l’expérience d’une vie.

« C’était incroyable », a-t-elle déclaré. « Tout le monde était très gentil et très professionnel, personne n’était compétitif ou méchant. »

L’animateur Ken Jennings s’est distingué lors de cette expérience.

« C’est un gars vraiment sympa et il aime clairement le jeu autant que les joueurs », a-t-elle déclaré.

« C’est une expérience que je n’aurais jamais imaginée et quand elle s’est produite, c’était mieux que ce que j’aurais pu imaginer ».

Crawley, qui a filmé pour l’émission en juin, a déclaré que le fait d’avoir regardé l’émission toute sa vie l’avait aidée à se préparer à ce qui allait suivre.

« C’était tellement ancré en moi que je savais comment jouer quand je suis arrivée dans l’émission », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’avait pas étudié à l’avance.

« Quand je suis entré, je me suis demandé : « Est-ce que c’est vrai ? » Je me suis tourné vers un autre candidat et je lui ai dit ça. »

En parlant de ces autres joueurs, Crawley a déclaré qu’elle prévoyait de les contacter après la diffusion de l’épisode.

« J’étais nerveuse à l’idée d’aller vers un groupe de personnes que je ne connaissais pas, mais ils étaient si adorables, une vraie communauté de personnes qui n’étaient pas ensemble depuis longtemps », a-t-elle déclaré.