Une femme de Kelowna fait face à des accusations de vol qualifié et d’agression lors d’une tentative de détournement de voiture – Kelowna Capital News

Une femme de Kelowna a été arrêtée et fait face à de multiples accusations à la suite d’une tentative de détournement de voiture lundi après-midi.

Le 26 septembre à 14 h 40, la GRC a été appelée pour une agression signalée dans un stationnement du pâté de maisons 200 de Rutland Road South.

Le suspect s’est approché d’une femme qui sortait du véhicule et lui a donné un coup de genou sur le torse avant de prendre les clés de la voiture.

Le frère et la mère âgée de la plaignante sont alors sortis du véhicule où la suspecte leur a dit qu’elle avait un couteau et qu’elle les poignarderait.

Ils ont tenté d’entrer dans le siège du conducteur, mais ont été arrêtés par les victimes.

Elle s’est enfuie, mais est revenue quelques instants plus tard et a de nouveau tenté d’entrer dans le véhicule.

Le suspect a saisi la canne de la victime âgée et a frappé le frère de la plaignante à deux reprises, avant de la frapper et de tenter de frapper son frère. Elle est ensuite repartie à pied.

La GRC est arrivée sur les lieux et a localisé le suspect à l’intérieur d’un commerce sur Grey Road.

Le suspect fait face à des accusations de vol, d’agression et de profération de menaces. Elle doit comparaître devant le tribunal aujourd’hui (27 septembre).

« Cette attaque non provoquée contre une famille innocente démontre à nouveau notre besoin de plus de soutien pour ceux qui ont des problèmes complexes et qui font face à leurs problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Nous sommes tous extrêmement reconnaissants que personne n’ait été gravement blessé dans cet incident choquant », a déclaré le gend. Mike Della-Paolera Agent des relations avec les médias à la GRC de Kelowna.

Quiconque a été témoin de l’incident est prié de communiquer avec la GRC de Kelowna.

