Une femme de Kelowna condamnée pour possession et vente d’une tortue en voie de disparition

Une femme accusée de possession et de tentative de vente d’une tortue en voie de disparition a plaidé coupable devant le tribunal de Kelowna le 26 mai, bien qu’elle ait affirmé qu’elle ne savait pas que c’était illégal.

« Elle ne voulait à aucun moment avoir une espèce en voie de disparition », a déclaré l’avocat de la défense de Monica et Dwayne Skublen.

Les Skublen sont entrés en possession de la tortue peinte de l’Ouest après que leur ami l’ait trouvée dans leur jardin et l’ait donnée à Dwayne, qui l’a ensuite offerte à Monica pour son anniversaire, a déclaré l’avocat de la défense.

Le tribunal a appris que la tortue, nommée Michelangelo, était un animal de compagnie dans la maison Skublen pendant environ neuf ans avant que le fardeau de s’en occuper ne devienne trop pénible pour Monica, et elle a décidé de s’en débarrasser en avril 2022. Le couple avait initialement possédait deux tortues, mais une était morte quelques années auparavant.

Le procureur de la Couronne a déclaré au tribunal que le service des agents de conservation avait pris connaissance de la tortue après qu’elle ait été inscrite sur Castanet Classifieds pour 200 $.

L’avocat de la défense a déclaré que Monica avait choisi de vendre la tortue, plutôt que de la donner, pour s’assurer qu’elle irait dans un bon foyer avec des personnes qui en prenaient sérieusement soin.

Un agent de conservation infiltré se faisant passer pour un propriétaire potentiel de tortues intéressées a contacté Monica via la liste et lui a parlé au téléphone.

Crown allègue que l’agent a dit à Monica que la possession et la vente de tortues peintes de l’Ouest étaient illégales et pouvaient entraîner une amende et une peine d’emprisonnement. Monica aurait dit qu’elle ne s’inquiétait pas de la vente, puisque Michel-Ange était un animal de compagnie.

L’agent d’infiltration et Monica ont prévu de se rencontrer pour la vente de la tortue. Elle allait inclure de la nourriture pour tortues et d’autres articles de soins dans la vente.

Lors de la rencontre, Crown allègue qu’une fois de plus, l’agent d’infiltration a dit à Monica qu’il était illégal de vendre ou de posséder la tortue peinte puisque l’espèce est en voie de disparition.

Crown a déclaré que Monica avait dit à l’agent d’infiltration qu’elle voulait toujours vendre la tortue.

Au tribunal, l’avocat de la défense a déclaré que Monica n’était pas certaine que Michel-Ange était une tortue peinte au moment de la vente.

L’agent d’infiltration a ensuite donné à Monica 200 $ en espèces et a remis la tortue dans un seau, ainsi que les articles de soins, qu’ils ont mis dans leur véhicule et sont partis.

Ensuite, des policiers à proximité sont arrivés avec leurs phares allumés et ont arrêté Monica et Dwayne.

Après l’arrestation, Dwayne a fait une déclaration à la police disant qu’il soupçonnait que Michel-Ange était une tortue peinte en voie de disparition et avait appris quelques années auparavant qu’il était illégal de posséder la tortue. Cependant, il a dit que Monica s’occupait de la tortue et qu’elle lui avait été donnée par un ami.

Le juge a noté l’écart entre l’ignorance de Monica et les soupçons de Dwayne selon lesquels la tortue était une tortue peinte en voie de disparition. L’avocat de la défense a déclaré que Monica n’aurait jamais mis la tortue en vente sur Castanet « si elle pensait une seconde que c’était illégal ».

Michelangelo a ensuite été confié au BC Wildlife Park qui a déclaré au tribunal que la tortue était très petite pour son âge.

Le juge a noté que même si Monica s’occupait de la tortue et avait peut-être essayé d’en prendre bien soin, il est illégal de posséder ou de vendre des animaux sauvages, en particulier une espèce en voie de disparition.

Le juge a condamné Monica à une amende de 350 $, à payer dans un délai d’un mois. L’amende a été réduite depuis que Monica a plaidé coupable au début du procès.

L’agent de conservation Ken Owens s’est entretenu avec Capital News devant le palais de justice après la décision.

Il s’est dit déçu de la décision du juge et espère que l’amende de 350 $ suffira à dissuader les gens de faire le trafic illégal d’espèces sauvages.

Il a ajouté que même avec les meilleures intentions, les gens « les tuent souvent avec gentillesse » ou causent par inadvertance des dommages aux animaux sauvages gardés comme animaux de compagnie.

Owens a déclaré qu’il n’y avait qu’environ 1 000 tortues peintes sauvages en Colombie-Britannique, de sorte que la protection de chacune d’entre elles est importante pour la survie de l’espèce.

