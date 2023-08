Une femme de Kelowna aide des étudiants à revenir à la nature grâce à une subvention

Une femme de Kelowna utilise une subvention récemment reçue pour aider les nouveaux arrivants à découvrir la culture locale.

Megan Turluk est la récipiendaire de la bourse Jeunes leaders de la nature de Nature Canada, l’une des dix lauréates à travers le pays.

Turluk prévoit d’utiliser la subvention pour organiser des excursions d’une journée au parc national du sud de l’Okanagan pour les étudiants internationaux de l’UBCO, afin de rencontrer des aînés autochtones qui peuvent parler des caractéristiques naturelles du parc.

« En explorant la nature locale, nous développons une appréciation plus profonde de la biodiversité, des écosystèmes et des cultures uniques de notre région. C’est une occasion d’apprendre, de cultiver un sens de l’émerveillement et de favoriser un sens de l’intendance envers l’environnement que nous appelons chez nous », a déclaré Turluk.

D’autres projets mis en œuvre à travers le Canada grâce à la bourse Jeunes leaders de la nature comprennent la culture de plantes pollinisatrices, un atelier sur les plantes envahissantes et un cours d’identification des insectes.

