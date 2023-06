Une femme de Kelowna accusée de meurtre en 2020 comparaît devant le tribunal

Une femme accusée du meurtre au deuxième degré d’un homme de Kelowna a siégé en cour provinciale, lundi, entourée de partisans, pour le début de l’enquête préliminaire sur l’affaire.

Marlena Isnardy a été accusée de meurtre au deuxième degré le 11 février 2022, plus d’un an après que Matthew Cholette a été retrouvé mort à l’extérieur d’un complexe de maisons en rangée à Black Mountain.

Dans la soirée du 13 décembre 2020, la police a été appelée à la résidence du quartier Black Mountain, pour une plainte pour bruit liée à une prétendue dispute conjugale.

Cholette, 27 ans, a été retrouvée allongée dans une mare de sang à l’extérieur de la maison de ville.

Une femme a été arrêtée au moment de l’incident mais a ensuite été libérée sans inculpation, la femme n’a pas été nommée. Isnardy a été arrêté en février 2022 et accusé de meurtre au deuxième degré.

Le meurtre au deuxième degré est considéré comme un meurtre délibéré qui se produit sans planification et entraîne une peine pouvant aller de 10 à 25 ans et est à la discrétion du tribunal.

Isnardy a été libéré sous caution et a été libéré trois mois plus tard, le 28 avril.

Elle s’est présentée au tribunal le 19 juin pour l’enquête préliminaire et s’est assise au premier rang de la tribune à côté de deux femmes.

Une enquête est tenue avant le procès en cas d’infraction grave. Les enquêtes ont généralement lieu lorsqu’un accusé choisit de procéder à un procès devant juge et jury. L’enquête préliminaire vise à s’assurer que la preuve réunie par la Couronne est suffisante pour procéder à un procès. Toutes les informations et preuves discutées dans l’enquête sont interdites de publication, en raison d’une interdiction.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaTribunalMeurtreProcès pour meurtreGRC