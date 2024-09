Une femme de Joplin accusée d’avoir volé 700 000 $ à un parent handicapé

5 septembre — Une femme de Joplin âgée de 52 ans a été convoquée pour être jugée jeudi, accusée d’avoir volé plus de 700 000 $ à un parent âgé et aveugle.

Tammy Jo Tripp a renoncé à une audience préliminaire devant le tribunal de circuit du comté de Jasper pour un chef d’accusation de classe A d’exploitation financière d’une personne âgée et handicapée et sa mise en accusation devant une division de première instance du tribunal a été fixée au 1er octobre.

Tripp est accusé d’avoir obtenu et exercé de manière trompeuse une procuration sur la femme de 69 ans pour extraire de l’argent de son compte d’investissement Morgan Stanley à un taux de 6 000 $ ou plus par mois, selon un affidavit de cause probable déposé par un enquêteur auprès de l’unité d’enquêtes spéciales du ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri.

Selon la déclaration sous serment, Tripp avait persuadé la Community Bank & Trust de lui permettre d’utiliser un tampon encreur portant la signature prétendument de son parent handicapé pour encaisser et endosser des chèques. Elle aurait alors commencé à retirer des fonds du compte d’investissement, à les déposer sur le compte bancaire de son parent et à les retirer immédiatement à l’aide du tampon encreur. Elle aurait également utilisé la carte bancaire de la victime pour retirer des fonds de son compte.

L’affidavit indique que la défenderesse a obtenu une procuration sur sa parente en la prenant initialement sous sa garde.

La femme a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait ensuite été amenée à signer une procuration sans en connaître parfaitement le contenu. Elle a également déclaré n’avoir jamais autorisé la création ou l’utilisation d’un tampon encreur de sa signature, et l’affidavit affirme que la signature sur le tampon « ne ressemble en rien » à sa véritable signature.

L’affidavit indique en outre que lorsque les membres de la famille de la femme handicapée ont commencé à soupçonner ce qui se passait, Tripp a utilisé la procuration pour faire sortir la femme de son établissement de soins de longue durée « et s’enfuir avec elle dans un parc de camping-cars sur Monkey Island, Oklahoma ».

Alors que les autorités étaient sur ses traces plus tôt cette année, Tripp a déposé la victime dans un autre établissement de soins de longue durée du comté de Jasper, en utilisant à nouveau sa procuration. L’affidavit allègue qu’un membre du personnel de cet établissement a déclaré avoir entendu Tripp dire à la femme de ne pas mentionner son argent, sinon elle et son conjoint pourraient être envoyés en prison.

L’enquête du ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées a établi le montant du vol à 716 981,55 $, y compris un mandat bancaire utilisé par la fille du défendeur pour acheter une résidence à Joplin pour 93 005,55 $, selon l’affidavit.

Tripp est restée en détention depuis son arrestation en juin, avec une caution actuellement fixée à 50 000 $.