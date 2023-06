Une femme de Joliet accusée de batterie à un camion de tacos – Shaw Local

Une femme a été accusée d’avoir tiré les cheveux d’une autre personne et de l’avoir frappée au visage alors qu’elle se trouvait dans un camion de tacos à Joliet.

Jeudi, un mandat d’arrêt a été émis contre Stéphanie Martinez, 20 ans, de Joliet, accusée de voies de fait graves en lien avec l’incident du 25 mai.

Les accusations portées devant le tribunal alléguaient que Martinez avait causé des lésions corporelles à une autre personne alors qu’il se trouvait dans un camion à tacos situé à Supermercado, 379 E. Cass St.

Martinez a été accusé d’avoir tiré les cheveux de la victime présumée et d’avoir frappé cette personne au visage.

Le mandat d’arrêt de Martinez porte une caution de 100 000 $. Les accusations étaient le résultat d’une enquête du département de police de Joliet.

Martinez n’a pas encore été incarcéré à la prison du comté de Will pour ces accusations et on ne sait pas encore si Martinez a déjà été arrêté. La police de Joliet n’a pas immédiatement répondu à un message jeudi.

Martinez a également été chargé dans un boîtier de batterie séparé l’année dernière.

Dans cette affaire, elle a été accusée d’avoir frappé une femme le 19 novembre 2022 au Nena’s Bar à Joliet, ainsi que de l’avoir frappée à la tête avec une bouteille.

Une caution de 20 000 $ a été fixée pour Martinez dans cette affaire.