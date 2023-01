Une femme de Joliet accusée d’avoir tiré en l’air pour effrayer une femme: flics – Shaw Local

Une femme de Joliet a été accusée d’avoir tiré par imprudence avec une arme de poing de 9 mm après avoir été accusée d’avoir tiré une balle en l’air dans le but d’effrayer une femme qui voulait peut-être commencer une altercation avec elle, a annoncé la police.

Vers 16 heures dimanche, Ashley Hester, 36 ans, a été incarcérée à la prison du comté de Will et accusée des délits de conduite imprudente et de conduite désordonnée en rapport avec l’incident.

À 13 h 50 dimanche, des agents se sont rendus au pâté de maisons 800 de Virginia Street en réponse à un rapport de coups de feu, selon le sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

Les agents ont rencontré Hester dans l’allée de sa résidence dans cette rue, a-t-il déclaré.

“Hester a indiqué aux agents qu’elle avait tiré une balle en l’air dans le but d’effrayer une femme adulte qui était arrivée pour éventuellement commencer une altercation avec elle”, a déclaré English.

L’autre femme avait quitté la zone, a-t-il dit.

Les agents ont récupéré une arme de poing chargée de 9 mm dans sa résidence et ont déterminé qu’elle possédait une carte d’identité de propriétaire d’arme à feu valide, a déclaré English.

Aucun dégât ni blessé n’a été signalé, a-t-il précisé.

Les accusations ont été déposées dans une plainte pénale contre Hester lundi. Selon la plainte, Hester aurait tiré avec l’arme de poing “d’une manière si déraisonnable qu’elle a alarmé et dérangé un autre, un voisin inconnu”.