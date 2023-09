Une femme de Joliet accusée d’avoir conduit à 180 km/h alors qu’elle était droguée dans un accident mortel – Shaw Local

Un ancien enquêteur du bureau du défenseur public du comté de Will aurait conduit à 180 km/h sous l’influence du PCP et d’autres drogues lors d’un accident enflammé en 2022 qui a tué un médecin à Joliet, selon les archives judiciaires.

De nouveaux détails sur l’affaire contre Maria Aiello, 47 ans, de Joliet, ont été révélés par les procureurs dans leur requête visant à la maintenir en prison pour homicide imprudent, conduite aggravée sous influence et possession illégale d’hydrocodone, un médicament opioïde qui soulage douleur.

Un juge pourrait décider le 10 octobre si Aiello doit rester en prison.

Aiello est accusé d’avoir causé l’accident du 15 mars 2022 à l’intersection des avenues Glenwood et Springfield qui a coûté la vie au Dr. Ednalice Pagan-Romney, 50 ans, d’Aurora. Elle est décédée à l’intérieur d’un véhicule entièrement ravagé par les flammes.

Pagan-Romney était le directeur général d’Inspire Therapeutic Services, qui avait un siège à Joliet. La société a déclaré dans une publication sur Facebook qu’elle était le «pilier de la communauté psychologique et qu’elle manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connue».

Les procureurs ont allégué dans une pétition du 18 septembre que les dossiers médicaux montraient qu’Aiello avait du PCP, du THC, de la cocaïne et des opiacés dans ses urines après l’accident mortel. Le PCP, ou phencyclidine, est une drogue hallucinogène. Le THC, ou tétrahydrocannabinol, est un ingrédient psychoactif présent dans la marijuana.

Aiello a été embauché comme enquêteur par le bureau du défenseur public, selon un communiqué de presse de 2017 de leur bureau. Avant cela, elle était employée par le bureau du juge en chef du comté de Will en tant qu’interprète judiciaire.

Aiello est restée employée par le bureau du défenseur public après son arrestation l’année dernière. Le défenseur public du comté de Will, Michael Renzi, a déclaré jeudi qu’Aiello n’était plus employée et qu’elle avait présenté sa démission « il y a un certain temps ».

En raison des liens professionnels d’Aiello avec le comté de Will, son cas a été confié au juge du comté de Kankakee, William Dickenson. Les audiences du tribunal d’Aiello se tiennent toujours au palais de justice du comté de Will.

Avant le 18 septembre, Aiello aurait dû verser 10 % de sa caution de 500 000 $ pour obtenir sa libération de prison. Aujourd’hui, son avocat, Daniel Walsh, demande sa libération et l’élimination de la caution sans numéraire à l’échelle de l’État.

Les procureurs s’opposent à la libération d’Aiello. Ils soutiennent dans une pétition qu’Aiello constitue « une menace réelle et présente pour la sécurité physique de toute personne ou de la communauté » parce qu’elle est accusée d’homicide imprudent et d’une infraction aggravée de conduite en état d’ébriété ayant entraîné la mort.

Vers 20 h 16 le 15 mars 2022, Pagan-Romney se trouvait dans une Acura TLX 2020 blanche qui a été arrêtée à un feu rouge dans les voies en direction ouest de Glenwood Avenue à Springfield Avenue, selon la requête des procureurs visant à refuser sa libération de prison. . L’emplacement est proche du Centre Médical Ascension Saint Joseph à Joliet.

Aiello conduisait un Chevrolet Trax 2015 qui, selon des témoins, roulait entre 80 et 100 mph, ont indiqué les procureurs. Le véhicule d’Aiello a heurté l’arrière du véhicule de Pagan-Romney, le faisant heurter un arbre du côté nord de Glenwood Avenue, juste à l’ouest de Springfield Avenue, ont indiqué les procureurs.

Après que le véhicule de Pagan-Romney ait pris feu, les pompiers de Joliet sont intervenus sur les lieux pour éteindre l’incendie.

« La victime n’a pas pu s’échapper à cause de l’incendie et a été déclarée décédée sur les lieux », ont indiqué les procureurs.

Aiello a été hospitalisé pour de multiples blessures. Un examen préliminaire de son sang et de son urine a montré qu’Aiello avait du PCP, de la cocaïne, des opioïdes et de la marijuana dans son organisme, ont indiqué les procureurs.

Un mandat de perquisition pour le module de commande de l’airbag d’Aiello dans son Chevrolet Trax a montré qu’elle roulait à 180 km/h environ cinq secondes avant l’accident et qu’elle n’appliquait pas de pression sur les freins, ont indiqué les procureurs. Les données du véhicule ont montré qu’Aiello roulait à 110 mph ou plus tout le temps, ont indiqué les procureurs.

Les procureurs ont allégué que les dossiers médicaux d’Aiello montraient qu’elle avait du PCP, du THC, de la cocaïne et des opiacés dans ses urines, mais ils ont également noté que le personnel médical d’urgence avait administré des opiacés à Aiello lors de son voyage à l’hôpital.

Le 29 mars 2022, les agents ont fouillé le véhicule d’Aiello et ont trouvé trois pilules dans son portefeuille qu’ils ont déterminé être de l’acétaminophène et du bitartrate d’hydrocodone, ont indiqué les procureurs. L’acétaminophène est un analgésique non opioïde vendu sous la marque Tylenol, tandis que le bitartrate d’hydrocodone est un médicament opioïde qui soulage la douleur.