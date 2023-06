Une femme de Joliet accusée d’avoir agressé et enfermé une femme dans la salle de bain – Shaw Local

Une femme a atterri en prison après avoir été accusée d’avoir attaqué un membre de sa famille de 47 ans à Joliet et de l’avoir enfermée dans une salle de bain, a annoncé la police.

À 6 h 22 mercredi, des agents se sont rendus dans une résidence du bloc 1000 de Plaintain Drive pour un rapport de troubles domestiques, le sergent de police de Joliet. dit Dwayne English. L’emplacement est dans la région de Joliet qui relève de la juridiction du comté de Kendall.

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont déterminé que Stephanie Bermudez, 26 ans, avait battu un membre de la famille de 47 ans, a déclaré English. Bermudez a des adresses répertoriées à Chicago et Joliet, selon les registres de la police et de la prison.

Les agents ont en outre déterminé que deux femmes se sont disputées et Bermudez a enfermé l’autre femme dans une salle de bain pendant environ 10 minutes avant qu’elle ne soit libérée par un autre membre de la famille, a déclaré English.

« On pense que Bermudez a ensuite jeté la victime sur un lit et l’a frappée au visage à plusieurs reprises », a déclaré English.

Bermudez a également été accusé d’avoir mordu l’orteil de la femme et de lui avoir tiré les cheveux, a-t-il déclaré.

Une ordonnance de protection a interdit à Bermudez de visiter l’adresse de Plaintain Drive, mais elle a été laissée entrer par un autre membre de la famille, selon English.

Bermudez était sur les lieux et placé en garde à vue sans incident, a-t-il déclaré.

Bermudez détenait également un mandat d’arrêt contre elle du département de police de Lyon dans le comté de Cook pour ne pas avoir comparu devant le tribunal dans une affaire antérieure impliquant une accusation de résistance et d’entrave à un policier, a déclaré English.

Bermudez a été incarcéré dans la prison du comté de Kendall vers midi mercredi pour cause probable de coups et blessures domestiques, de contrainte illégale et de violation d’un mandat de protection.