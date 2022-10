Une femme de Gurugram retrouve un voleur à l’aide d’une montre connectée et le frappe pour récupérer son téléphone portable

Une femme de Gurugram, dans l’Haryana, a poursuivi le voleur, qui lui a arraché son téléphone portable, sans l’aide de la police, et a récupéré son appareil. L’incident a été signalé dans le secteur 23 de la région de Palam Vihar. Selon la police, la femme a pu récupérer son téléphone après près de trois heures de poursuite. Elle a pu suivre son téléphone portable grâce à sa montre connectée.

La femme a non seulement retrouvé le voleur, mais l’a également récupéré après l’avoir frappé, a rapporté l’Hindustan Times. Le poste de police de Palam Vihar a indiqué que la plainte avait été enregistrée lundi. La femme, identifiée comme Pallavi Kaushik, est une résidente de 23 ans du secteur 23, Palam Vihar. Le vol aurait eu lieu alors que Pallavi faisait ses courses au marché de Huda dans son quartier.

Elle a informé les policiers qu’un homme continuait de regarder par-dessus son épaule, alors qu’elle payait les courses, essayant de regarder son numéro UPI. L’homme lui a soudainement arraché son téléphone des mains et s’est enfui. Apparemment, Pallavi a tenté d’alerter les passants sur le voleur, mais personne n’est venu à son secours. Elle a décidé de poursuivre l’homme elle-même et a sprinté sur environ 200 m, mais malheureusement, il a réussi à s’échapper. Cela ne l’a pas fait bouger car elle a en outre décidé de suivre son téléphone avec son emplacement partagé sur sa smartwatch.

La notification sur la montre a alerté que son appareil mobile était à proximité. Il était environ 21 heures lorsqu’elle a atteint l’emplacement exact de son téléphone. Selon le rapport, la femme a vu un homme assis sur une moto utiliser l’appareil. Pallavi aurait expliqué qu’elle avait paniqué à la perte de son téléphone car tous ses contacts et données importantes liées au travail y étaient stockés. Elle a continué à errer pendant des heures avant de pouvoir enfin retrouver le voleur. Au cours de l’altercation, l’homme a réussi à se libérer.

« Il a essayé de se libérer et mon téléphone est tombé de ses mains. Il s’est enfui en laissant mon téléphone derrière lui. Je l’ai ramassé et je suis rentré chez moi. Le lendemain, j’ai porté plainte au poste de police de Palam Vihar », a-t-elle déclaré. Les responsables ont déclaré qu’un montant de Rs 50 865 avait été transféré de son compte bancaire à l’aide de son code PIN UPI. Un FIR en vertu des articles 379 (vol), 379A (arraché) et 420 (tricherie) du Code pénal indien a été enregistré et les flics enquêtent plus avant sur l’affaire.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici