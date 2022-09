Une femme de Géorgie trouve de l’argent dans sa boîte à lunch et le signale à la police

Imaginez un scénario où vous avez besoin d’argent. Vous allez dans un restaurant pour prendre un petit-déjeuner ou un déjeuner régulier et tout à coup, vous trouvez Rs 40 000 en espèces sur votre plateau de nourriture. Que fais-tu avec ceci? Le prenez-vous, le laissez-vous ou le signalez-vous à la police afin que l’argent puisse être rendu à son propriétaire légitime ? La cupidité prend parfois le dessus sur nous et nous finissons par faire les mauvais choix. Cependant, une femme a défié tous les pronostics en faisant preuve d’un niveau d’honnêteté inégalé en signalant à la police 543 $, qu’elle a trouvés dans sa boîte à sandwich KFC.

L’incident s’est produit le 14 septembre, dans la ville de Jackson, en Géorgie, aux États-Unis, où une femme nommée Mme Joann Oliver prenait un sandwich KFC pour le déjeuner lorsqu’elle a trouvé les 543,10 $ (environ Rs 43 373). Le département de police de Jackson a expliqué l’incident sur Facebook avec une photo de Joann.

Joann était allée au magasin KFC local pour prendre un déjeuner pendant sa pause et est retournée au bureau pour le prendre. Dès qu’elle a ouvert la boîte et sorti le sandwich, elle a trouvé l’argent. Elle a ensuite appelé la police locale et après une enquête plus approfondie, les agents ont découvert que l’argent était le dépôt quotidien du restaurant et avait été accidentellement placé dans sa boîte.

Top showsha vidéo

Le PD de Jackson n’a fait que des éloges pour Joann et a écrit: «Non seulement Mme Oliver a fait ce qu’il fallait, mais elle a sauvé le travail du directeur. Mme Oliver, merci de nous avoir rappelé que nous avons des citoyens incroyables à Jackson et que ce sont des gens comme vous qui nous rendent formidables !

Un reportage de WSB TV a révélé que le point de vente lui avait remboursé la valeur de son déjeuner et lui avait offert un repas gratuit. Elle a commenté : « Si vous ne faites pas ce qu’il faut, cela vous reviendra. Je veux dire, ce n’était pas le mien. Je n’avais pas besoin de le garder. J’aurai le mien à l’avenir.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici