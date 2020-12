TALLAHASSEE, Floride – Aubrey Iacobelli de Tallahassee s’est réveillée à 4 h 15 le 10 décembre pour trouver une nouvelle décoration indésirable dans son salon.

«J’ai entendu une bagarre, à travers la porte du chien. Je ne sais pas comment ça s’est passé, il y a un chat dans mon sapin de Noël», dit-elle dans une vidéo à ne pas manquer de l’épreuve qu’elle a postée sur Facebook.

Dans la vidéo, alors que son chien regarde attentivement, elle tente de faire sortir le chat de l’endroit où il est à peine visible, au plus profond de la cime de l’arbre. Elle le pique avec une poêle à frire et, plus tard, une statue d’homme sage tirée de l’étalage des fêtes de la cheminée. À un moment donné, Iacobelli pulvérise même le chat avec du vinaigre.

Seulement, ce n’était pas un chat. C’était un raton laveur. Et quand le chien s’est finalement précipité, le chaos a éclaté.

« C’est mauvais. C’est mauvais. C’est mauvais », dit-elle, criant et suppliant les deux animaux. « Ne renverse pas mon arbre! »

L’arbre passe, dur. Les ornements en verre se brisent. Iacobelli, pieds nus et en peignoir, saute sur les meubles alors que le chien et le raton laveur roulent sur le sol, mordant et grattant, aboyant et grondant.

(Pour les amoureux des animaux concernés, à ce stade de la vidéo, un message dit: « Je sais que ça sonne mal. Mais les deux animaux vont relativement bien. »)

Malheureusement, le raton laveur n’a pas profité de la porte d’entrée qui était grande ouverte à quelques mètres. Au lieu de cela, il a couru dans la salle à manger et sur une table, où il a commencé à regarder le lustre suspendu au-dessus.

À 5 heures du matin, une Iacobelli épuisée fait le point sur sa situation. L’arbre est de retour, on dirait qu’il a été passé plusieurs fois. Il y a un petit tas triste d’ornements soigneusement rassemblés et ininterrompus. Il y a un chien près de la table de la salle à manger, prêt à repartir. Et il y a un raton laveur maintenant complètement à l’intérieur du lustre, les regardant avec méfiance et se balançant d’avant en arrière.

Elle a finalement pu chasser l’animal à l’extérieur avec un balai et était prête à en rire quand elle a posté la vidéo plus tard. Le chien avait quelques égratignures mineures, dit-elle.

« Maintenant que ce n’est pas là à ce moment-là, cela semble plutôt drôle », a déclaré Iacobelli. « Ça va probablement devenir plus drôle, plus je m’en éloigne. »

La vidéo est devenue virale aux États-Unis et dans le monde entier, et elle a même inspiré une nouvelle chanson de Noël qui deviendra certainement l’une des préférées de Noël, de son amie Kelsie Newman:

« C’est un Noël inoubliable / L’année prochaine, je verrouillerai les portes en novembre … »